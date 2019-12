-YGS SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Üniversiteye girişte ilk aşama sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), saat 12.40'da sona erdi. YGS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye'de tüm il ve bazı ilçeler ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa olmak üzere toplam 160 sınav merkezinde, 5 bin 727 sınav binasında, 89 bin 283 sınav salonunda gerçekleştirildi. Sınavda, 1 milyon 692 bin 345 aday ter döktü. Sınav saat 10.00'da başladı ve tek oturumda 160 dakika sürdü. Sınavın yapılacağı yerlere sabah erken saatlerden itibaren gelen adaylar, salonlara alınıncaya kadar aileleriyle ve yakınlarıyla vakit geçirdi. Adaylar daha sonra kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılarak salonlara alınmaya başlandı. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlar yasak olduğu için adaylarda bu araç gereçler bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Güvenlik önlemleri açısından adayların alyansları ve ''piercing''leri de çıkarttırıldı. Sınav salonlarına 2011-YGS Sınav Giriş Belgeleri ile nüfus cüzdanları kontrol edilerek alınan adaylar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtuldu. Adaylara, sınavda kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş, saat gibi gereçler, şekerleme ve peçete ile sınav evrakının olduğu poşetler dağıtıldı. Salondaki görevliler de ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yaptı. Kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinin ardından salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlattı. Adaylar daha sonra soru kitapçığı ile cevap kağıdının olduğu poşetleri açarak, cevap kağıdında istenilen bilgileri doldurdu. YGS'de ilk kez, ''adaya özel soru kitapçığı ve fotoğrafının bulunduğu cevap kağıdı'' güvenlik önlemleri çerçevesinde poşetler içinde verildi. Poşetler sınav başladığında adaylar tarafından açıldı. Adaya özel soru kitapçığında, sorular ve cevap şıkları kopyanın önlenmesi açısından farklı sıralarda yer aldı. YGS, saat 10.00'da başladı. Sınavda adaylara, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru yöneltildi. Sınav 160 dakika sürdü. Güvenlik önlemleri çerçevesinde ÖSYM, bazı salonlarında sınavı kamera ile kayıt altına aldı. -SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ- YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. YGS'nin değerlendirilmesi sonucunda her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere, altı ayrı puan türü oluşturulacak. Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecekler. Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.