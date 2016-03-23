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Yaşam

YGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YGS 2016 sonrası birçok eğitimci sınavdaki bazı testlerde hatalı ve çelişkili sorular olduğunu iddia edilmişti

23 Mart 2016 00:11

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YGS sonuçları 25 Mart 2016 tarihinde açıklanacak. Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (2016 YGS) Temel Soru Kitapçığı ile cevap anahtarı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde yayınlandı. ÖSYM'nin geçtiğimiz yıllarda sonuçların açıklanması ile ilgili net bir tarih vermemiş olsa da sonuçları diğer yıllardan farklı olarak sınavdan çok kısa süre sonra açıklamıştı.

 

Hangi sorular hatalı?

 

YGS 2016 sonrası birçok eğitimci sınavdaki bazı testlerde hatalı ve çelişkili sorular olduğunu iddia etti. Uzmanlar Türkçe’nin 28’inci, fizik testinin 9’uncu ve 7’nci sorusunun hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini savundu. Coğrafya testindeki 21’inci sorunun çelişkili olduğu ileri sürüldü. Matematik testinde ise 15 ve 30’uncu sorularda hata olabileceği söylendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soru itirazlarının incelendiğini, sonuçların YGS sınav sonuçlarıyla eş zamanlı olarak internet sayfasından duyuracaklarını belirtti.

 

YGS hatalı sorular ne olacak?

 

Yetkililer adayların bu konuda ‘müsterih’ olmasını istedi. ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi:
“Değerli adaylar, ÖSYM her sınav sonrasında olduğu gibi yaptığı teknik analizler veya sorulara ilişkin itirazları bağımsız bilim heyetleri/kurulları marifetiyle titizlikle incelemektedir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından önce soru itirazı incelemeleri tamamlanacak olup inceleme sonuçları, YGS sınav sonuçlarının açıklanması ile eş zamanlı olarak internet sayfamızdan adaylara duyurulacaktır. Tüm adaylarımız bu konuda müsterih olsun. 2016 YGS sonuçları 25 Mart 2016 tarihinde açıklanacaktır.”

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