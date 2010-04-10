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Yaşam

YGS protestosu için dershane işgal ettiler!

Yükseköğretime Giriş Sınavı'na (YGS) bir gün kala öğrenciler sınavı protesto etti.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - Yükseköğretime Giriş Sınavı'na (YGS) bir gün kala öğrenciler sınavı protesto etti. Öğrenciler İzmir'de dershane işgal etti.

Yaklaşık 50 öğrenci, YGS ve paralı eğitimi protesto için Gümrük semtindeki bir dershanede eylem yaptı. Teneffüs arasında dershaneye giren grup, pencereden pankart açtı.

Dershaneye çağrılan güvenlik güçler içerdeki öğrencilerden 13'ünü gözaltına aldı. Dışarıda bekleyen öğrenciler ise arkadaşlarının serbest bırakılması isteyip dershane önünde eylemlerini sürdürdü.

Öğrenciler dağılmayınca polis müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında 25 öğrenci gözaltına alındı.

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