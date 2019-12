-YGS PAZAR GÜNÜ YAPILACAK ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 27 Mart Pazar günü yapılacak. YGS, Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, 160 sınav merkezindeki 5 bin 727 sınav binasında, 89 bin 283 sınav salonunda gerçekleştirilecek. Sınav, 1 milyon 692 bin 345 aday katılacak. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekiyor. Adayların sınava gelirken yanlarında mutlaka 2011-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Üzerinde fotoğraf ve T.C Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2011-YGS'ye alınmayacak. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Başkanlığınca geçersiz sayılacak. Adaylar, sınava gireceği yer bilgisini gösteren ''Sınava Giriş Belgesini'', T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile ÖSYM'nin http://osym.gov.tr internet adresinden kendisi temin edecek. -YASAK OLANLAR- Sınav binalarında hiçbir eşya sınava emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya getirmemeleri gerekiyor. Sınavda kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş, saat gibi gereçler ile şekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla; cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınav binasına kesinlikle alınmayacak. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önem taşıyor. Sınava girecek adayın yüzünün kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor. Hiçbir aday 2011-YGS Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. -SINAV SIRASINDA TUVALET İÇİN BİLE OLSA DIŞARI ÇIKILMAYACAK- Adaylar, sınav salonuna 2011-YGS Sınav Giriş Belgeleri ile nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek alınacak, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacak. Yerine oturan aday, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaportunu sırasının üzerine koyacak. Salondaki görevliler de ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacak. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kurulları adaylara hatırlatacak, adaya ait sınav evrakı ile içinde kalem, silgi, bulunan poşetler dağıtılacak. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başlatılacak. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika (2 saat) ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak olacak. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete gitmeleri, sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav salonunda bekletilecek. Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar, gerekli gördükleri taktirde belge ve kimlik kontrollerini yeniden yapacakları, gereken bütün önlemleri alacaklar. Adayların sınav sırasında konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak olacak. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecek. YGS'de uygulanacak testler, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kağıtlarına işaretleyecekler. Her bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda adaya tek bir poşet halinde, açılmamış bir şekilde verilecek. Adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunacak. Poşet adayın kendisi tarafında açılacak. Adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemesi gerekiyor. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini salon başkanından isteyecek. -SBS'YE BAŞVURUDA SON GÜN- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilköğretim 7. ve 8. sınıflara yönelik düzenlenen Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) başvurular bugün mesai saati bitiminde sona eriyor. Başvurmak için 10 TL sınav ücretini yatırmak yeterli olacak. SBS, ilköğretim 7. sınıflar için 5 Haziran 2011 Pazar günü, 8. sınıflar için 4 Haziran 2011 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, yurtiçinde 81 ilde, yurtdışında Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te Türkiye saatiyle 10.00'da yapılacak. Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiye MEB'in internet sitesinden yayımlanan sınav kılavuzundan ulaşılabilecek. Sınava katılacak öğrencilerin 10 TL sınav ücretini bankadan yatırması sınava başvurması için yeterli olacak. Bunun için adayların, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ya da Türkiye Halk Bankası şubelerinden veya bu bankaların internet şubelerinden birine ''Kurumsal Tahsilat Programı'' aracılığıyla, T.C kimlik numaraları ile başvurmaları gerekiyor. Öğrenciler, sınav ücretini yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecek. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacak. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilecek, bilgilerde yanlışlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek, öğrencinin e-okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacak.