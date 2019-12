-YGS KAMERA İLE KAYIT EDİLECEK ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 27 Mart Pazar günü yapılacak. YGS, Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, 160 sınav merkezindeki 5 bin 727 sınav binasında, 89 bin 283 sınav salonunda gerçekleştirilecek. Sınav, 1 milyon 692 bin 345 aday katılacak. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekiyor. Adayların sınava gelirken yanlarında mutlaka 2011-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Üzerinde fotoğraf ve T.C Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecek. -YASAK OLANLAR- Sınav binalarında hiçbir eşya sınava emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya getirmemeleri gerekiyor. Sınavda kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş, saat gibi gereçler ile şekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla; cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınav binasına kesinlikle alınmayacak. -SINAV SIRASINDA TUVALET İÇİN BİLE OLSA DIŞARI ÇIKILMAYACAK- Adaylar, sınav salonuna 2011-YGS Sınav Giriş Belgeleri ile nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek alınacak, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacak. Yerine oturan aday, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaportunu sırasının üzerine koyacak. Salondaki görevliler de ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacak. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kurulları adaylara hatırlatacak, adaya ait sınav evrakı ile içinde kalem, silgi, bulunan poşetler dağıtılacak. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başlatılacak. -ADAYA ÖZEL SORU KİTAPÇIĞI- YGS'de uygulanacak testler, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kağıtlarına işaretleyecekler. Her bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda adaya tek bir poşet halinde, açılmamış bir şekilde verilecek. Adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunacak. Poşet adayın kendisi tarafında açılacak. Adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemesi gerekiyor. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini salon başkanından isteyecek. Her aday için farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynısı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri değişebilecek. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacak. -KAMERA İLE KAYIT- ÖSYM, Pazar günü yapılacak sınavda, sınav salonlarında kamera ile kayıt uygulamasını gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından tespit edilecek sınav merkezi, bina ve salon numarası bilgisi gizli tutulacak ve sınav salonlarında sınav süresince kamera ile kayıt alınacak. Kamera ile kayıt, sadece sınavın güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek amacıyla yapılacak. Kayda alınan görüntüler, ÖSYM dışında, yargı organları hariç, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşılmayacak. -SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ- YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. YGS'nin değerlendirilmesi sonucunda her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı ayrı puan türü oluşturulacak. Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecekler. Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.