YGS iptal edilmezse bütün toplum aptal yerine konmuş olacak!

T24 – ODTÜ Kriptoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Melek Yücel, üniversite sınavları için ÖSYM'nin sitesine konulan şematik açıklamanın, bugüne kadar iddia edilenin aksine, “basına dağıtılan soru kitapçıklarıyla adaylara dağıtılan soru kitapçıklarının aynı olduğunu” gösterdiğini söyledi. Yücel, “Eğer bu sınavın geçerli olmasında ısrar edilirse, toplumca aptal yerine konmuş olacağız. Bu kadar cahil cesaretiyle, bu kadar aptalca kandırılmamamız gerekiyor” dedi.

Doç. Melek Yücel, ÖSYM Başkanı Prof. Ali Demir'in şifre skandalını reddettiği sırada, önceki hafta NTV'de Can Dündar'ın sorularını yanıtlarken YGS sınavında hatalı şifreleme olduğunu ispat etmişti. ÖSYM Başkanı da, daha sonra “acemilik ve yanlışlıkla” bu hatanın yapıldığını itiraf etmiş, ancak adaylardan bu hatayı fark eden olmadığını öne sürmüştü. Prof. Demir ayrıca, bugüne kadar basına dağıtılan soru kitapçığıyla adaylara dağıtılan kitapçıkların farklı olduğunu iddia etmişti.







Doç. Melek Yücel, NTV'de yine Can Dündar'ın sorularını yanıtlarken, ÖSYM'nin resmi sitesindeki açıklamanın “adaylarla basına dağıtılan kitapçıkların aynı olduğunu” ortaya koyduğunu açıkladı.

Bulgusunu, ÖSYM sitesinde yayımlanan şemalar eşliğinde anlatan Yücel, YGS sınavının mutlaka iptal edilmesi gerektiğini, aksi halde bütün toplumun aptal yerine konmuş olacağını söyledi. Yücel'in açıklaması özetle şöyle:





'İstediğiniz soruyu, okumadan cevaplayabilirim'





“(Can Dündar'ın 'ÖSYM endişelenecek bir şey olmadığını söyledi' sözleri üzerine) Endişelenecek çok şey var. Siz bana ister Türkçe, ister matematik, ister sosyal bilimlerden istediğiniz soruyu sorun, ben bu algoritmayla soruları okumadan cevaplayabilirim. Şifrenin aynısı, adaylara dağıtılan tkitapçıkta var. Maalesef bu nedenle sınav iptal edilmeli. Bu şifre yanıtların küçükten büyüğe sıralandığında görünen ilişkiden çıkan bir şifre.”





ÖSYM son skandalı kendi sayfasında açıklıyor





“Asıl önemlisi, soru kitapçıklarının nasıl oluşturulduğu ile ilgili. ÖSYM'nin sayfasında verdiği bilgi var. Orada üç değişik kitapçık var. Master kitapçık, basına verilen kitapçık ve adaya verilen kitapçık var. Şemayı incelediğinizde, basına verilen kitapçıkta ne yapıldığını ÖSYM kendisi açıklıyor... Adaya verilen kitapçıkta 'seçeneklerin tamamı rastgele karıştırıldı' yazıyor. İşte orada büyük bir bilgi kirliliği var. Orada biz yanıltılıyoruz ya da bir beceriksizliğin gizlenmesi için bu yapılıyor.

Adaya verilen kitapçık oku orada olmamalıydı. Çünkü master kitapçıktan seçilmemiş adaya verilen kitapçcık. Basına verilmiş kitapçıktan seçilmiş. Bu karıştırma yapılmadığı için tüm soruları çözebiliyoruz. Örneğin sosyal bilimlerde 13 sorunun tamamı bu şifreyle çözülüyor.