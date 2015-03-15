YGS için Malta'dan geldi ama sınava giremedi

Bursa'da üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girmek üzere sınav merkezine nüfus cüzdanı yerine ehliyetle gelen iki öğrenci içeri alınmadı. Okan Atik, "Malta'dan sınav için geldim. 6 ay Malta'da okudum. Bunun için 30 bin lira eğitim masrafım oldu. Yanımda ehliyetim olduğu halde kabul etmediler. Bir senem ve harcadığım para boşa gitti" diyerek tepkisini dile getirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hüseyin Tüccar’ın haberine göre, üniversite yolunda ilk maraton olarak adlandırılan ve yaklaşık 2 milyon adayın katıldığı YGS'ye girmek için Bursa Cem Sultan İmam Hatip Lisesi'ne gelen Okan Atik, sürücü ehliyetiyle sınava girmek istedi. Ancak nüfus cüzdanı yanında bulunmadığı için sınava alınmayan Atik, isyan etti. Atik, "Bir sene bu sınav için hazırlandım. Malta'dan sınav için geldim. 6 ay Malta'da okudum. Bunun için 30 bin lira eğitim masrafım oldu. Yanımda ehliyetim olduğu halde kabul etmediler. Bir senem ve harcadığım para boşa gitti" diye konuştu.

Sınava gelirken heyecandan kimliğini evde unutan ve sürücü ehliyeti ile sınava girmek isteyen bir başka öğrencinin de sınava alınmaması dikkat çekti.