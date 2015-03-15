İşte YGS soru ve cevapları

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2 milyon 46 bin adayın katıldığı üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı sona erdi

15 Mart 2015 17:10

Üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı sona erdi. Saat 10. 00’da başlayan sınav 160 dakika sürdü.

YGS’ye İstanbul Üniversitesi’nde giren öğrenciler sürenin dolmasıyla sınav salonlarından çıktı. 160 dakika ter döken öğrenciler kendileri kadar heyecanlı olan ailelerinin yanına geldi. Öğrenciler soruların bekledikleri kadar kolay olmadığını söyledi.

Süre konusunda sıkıntı yaşamadığını kaydeden bir öğrenci soruların uzun olduğunu belirtti. Bazı öğrenciler soruları kolay bulurken, Türkçe grubunda yer alan paragraf sorularının uzun olduğunu söyledi.

Soru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız... 

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