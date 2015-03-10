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İstanbul'da YGS ve LYS'de ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, YGS ve LYS'ye girecek öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı

10 Mart 2015 00:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı ilk toplantısında Akp Grup Başkanı Abubekir Taşyürek ile CHP Gurup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, verdikleri ortak önergede, 15 Mart’ta yapılacak YGS ile 13-14-20-21 Haziran 2015 tarihlerinde yapılacak olan LYS’ye girecek öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasını istedi. ‘Teklif Karar’ olarak görüşülen yazılı önerge meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Radikal'in haberine göre; 15 Mart’ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) sınavı ile 13-14-20-21 Haziran 2015 tarihlerinde yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS)’ye girecek öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarından saat 11.00’e kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini ibraz ederek İETT Otobüsü, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Tramvay, Hafif Metro, Metro, Füniküler, Otobüs AŞ Otobüsleri ile Özel Halk Otobüslerinde ücretsiz seyahat edecek.

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