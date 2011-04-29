YGS bunalımı genç kızı intihara sürükledi

T24 - Mersin'in Erdemli ilçesinde Erdemli lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki genç kız, açıklanan YGS 'de düşük puan almasından sonra girdiği bunalım sonucu kendini astı.



YGS'den aldığı 260 puana üzülen genç kızın babası, "Mahkeme kararı açıklanmadan YGS sonuçlarının açıklanması kızımın intiharına neden oldu" dedi.



Okul arkadaşları da genç kızın sınav sonucuna çok üzüldüğünü, "YGS kargaşası"ndan olumsuz etkilendiğini öne sürerek, canına kıymış olabileceğini dile getirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından genç kızın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





Tartışmalı YGS



1 milyon 700 bin kişinin girdiği YGS 2011'e şifreli kopya skandalı damgasını vurdu. Mod medyan yöntemiyle kopya çekildiği iddiası, sınava girenleri tedirgin etti.



Şifreli kopya iddialarını yalanlayan ÖSYM, adayları tatmin edemedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün 1 milyon 700 bin kitapçığın incelendiğini ve kopya izine rastlanmadığını açıkladı.



Savcılığın açıklamasının ardından ÖSYM, YGS sonuçlarını jet hızıyla adaylara duyurdu. Üniversiteye giriş sınavının ikinci ayağı olan LYS'ye başvurular da bugün başlıyor.



YGS'nin iptalini isteyen adaylar, bir yandan da LYS'ye hazırlanmaya çalışıyor.

