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Yaşam

YGS birincisi kapkaçtan gözaltında

Konya'da, Selçuklu ilçesinde YGS birincisi olan bu yıl İzmir 9 Eylül Üniversitesini kazandığı belirtilen bir genç kapkaççılık yaptığı gerekçesiyle g&

09 Eylül 2010 03:00

T24- Konya'da, Selçuklu ilçesinde YGS birincisi olan bu yıl İzmir 9 Eylül Üniversitesini kazandığı belirtilen bir genç, alışverişten dönen bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin cebinden 3, çantadan ise 5 TL çıktığı öğrenildi.


Merkez Selçuklu ilçesinde bir alışveriş merkezi yakınlarında N.E. isimli bir kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmalar sonrasında şüpheli Alper K'yı (21) yakaladı.


Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Alper K'nın Konya'da yaşadığı, bu yıl 9 Eylül Üniversitesini kazandığı, İzmir'e gidip kaydını yaptırdıktan sonra da Konya'ya döndüğü öğrenildi.


Alper K'nın ilk ifadesinde, “Param bitmişti. Paraya ihtiyacım vardı” dediği öğrenildi.


Şüphelinin cebinden 3, çalınan çantadan ise 5 TL çıktığı bildirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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