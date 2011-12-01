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YGS başvuruları başlıyor

ÖSYM'nin belirlediği 2012 sınav takvimine göre, YGS'ye başvurular, 26 Aralık 2011- 6 Ocak 2012 tarihleri arasında alınacak.

01 Aralık 2011 02:00

T24 - ÖSYM'nin belirlediği 2012 sınav takvimine göre, YGS'ye başvurular, 26 Aralık 2011- 6 Ocak 2012 tarihleri arasında alınacak.


2012 yılında yapılacak Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 26 Aralık 2011 tarihinde başlayacak.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2012 yılında yapılacak sınavların başvuru tarihini belirledi.


Buna göre, YGS'ye başvurular, 26 Aralık 2011 - 6 Ocak 2012 tarihleri arasında alınacak ve sınav 1 Nisan 2012'de yapılacak.


Üniversiteye girişte uygulanan 2. aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurular ise 24 -30 Nisan 2012 tarihleri arasında kabul edilecek. LYS-1, LYS-5 16 Haziran'da, LYS-4 17 Haziran'da, LYS-3 23 Haziran'da ve LYS-2 ise 24 Haziran 2012'de düzenlenecek.


Lisans mezunları için yapılan KPSS'ye başvurular, 9-18 Nisan 2012, ortaöğretim-önlisans mezunları için düzenlenen KPSS'ye başvurular ise 18 Haziran-4 Temmuz 2012 tarihleri arasında alınacak.

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