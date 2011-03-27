-YGS BAŞLADI ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Üniversitede okumak isteyen 1 milyon 692 bin 345 adayın katıldığı ve üniversiteye girişte birinci aşama sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) saat 10.00'da başladı. Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki sınav, 160 sınav merkezindeki 5 bin 727 sınav binasında, 89 bin 283 sınav salonunda gerçekleştiriliyor. Adayların çoğunluğu, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Sınav binalarının bulunduğu cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle üniversite kampüslerinde ve ana caddelerde sınava girmek isteyen adayların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Adaylar sınav yerlerine alınma saati olan 09.30'a kadar aileleri ve yakınları ile heyecanla beklerken aynı zamanda son kontrollerini de yaptılar. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle arandı. Adaylar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtuldu. Salondaki görevliler adayların tek tek kimlik kontrollerini yaptı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlattı. Daha sonra adaya ait sınav evrakı ile içinde kalem, silgi bulunan poşetler dağıtıldı. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başladı. Sınav başladıktan sonra adayların 120 dakika (2 saat) ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak olacak. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete gitmeleri, sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın 120 dakikası dolana kadar sınav salonunda bekletilecek. Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar, gerekli gördükleri takdirde belge ve kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar, gereken bütün önlemleri alacaklar. Adayların sınav sırasında konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak olacak. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecek. Sınavda adaylara, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru yöneltiliyor. Tek oturumda tamamlanacak sınav 160 dakika sürecek.