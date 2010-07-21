YGA genç liderler yetiştiriyor

T24- Young Guru Academy Vakfı Haziran ayı içerisinde üniversite ve okulların kapanmasıyla beraber arka arkaya 3 kamp düzenledi. Bunlardan ilki üniversite öğrencilerinden seçilmiş 20 gençten oluşan YGA Lierlik Okulu, ikincisi lise öğrencileri arasından seçilen 17 gencin katıldığı Genç Liderler Kampı, üçüncüsü de 92 ilköğretim öğrencisinin katıldığı Yıldızlar Liderlik Kampı.





YGA Vakfı bünyesinde düzenlenen 3 kampla ilgili yayımladığı basın bültenleri, yapılan çalışmalar, konuşmacılar ve kimlerin katılıma hak kazandığı hakkında bilgi veriyor. Vakfın yayımladığı bültenler şöyle:





YGA LİDERLİK OKULU





33 Lider, 20 bin Üniversite öğrencisi arasından seçilen 20 Lider adayını daha iyi bir Türkiye için hazırlıyor. 17 - 20 Haziran 2010 tarihlerinde Saklıköy’de gerçekleşen YGA 7. Uluslararası Liderlik Okulu konuşmacılarından Yapı Kredi Genel Müdür yardımcısı Sn.Cihangir Kavuncu:

“Bir ulusun geleceğine yapılan en büyük yatırım eğitimse, Türkiye’nin geleceğine yapılan en büyük yatırım YGA Liderlik Programının Hayal Ortağı olmaktır. “ dedi.

Her sene Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen YGA Liderlik Zirvesi’ne, geçen yıl 93 üniversiteden 18 bin üniversite öğrencisi başvurdu. 6 ilde gerçekleştirilen 3 aşamalı mülakat sonucunda, 150 lider adayı belirlendi. Seçilen adaylar, YGA’nın sosyal sorumluluk projelerinde 2 yıl boyunca aktif görev aldılar. Kendilerine, ekiplerine ve projeye nasıl liderlik ettikleri YGA danışma kurulu tarafından değerlendirilen en parlak 20 üniversite öğrencisi YGA 2010 Liderlik Okuluna katılmaya hak kazandı.

Türkiye’nin belki de vicdani ve analitik zekası en yüksek çift kanatlı genç liderlerine, bu sene 33 lider yol gösterdi. Kendilerini kariyerlerinde ve Türkiye’nin sosyal sorumlu kimliğinde kanıtlamış bu liderler:





Okan Utkueri – Eureko Sigorta CEO, Okay Eğdirici – Danone CEO, Temel Aksoy – Danışman , Jale Akyel – IBM Direktör, Cüneyt Yavuz – Mavi CEO, Çiğdem Ertem – İntel CEO, Kaan Gürgenç – Borusan Lojistik CEO, Mehmet Nane – Teknosa CEO, Payam Yüce Işık – Sabancı Direktör, Haluk Gürses – Bayer HR, Gn.Md.Yrd., Sinan Yaman – YGA Kurucu, , Güldem Berkman- Novartis CEO, Tuncer Akgün – ETİ CEO, Mehmet Pekarun – Kordsa Global CEO, Sezai Hazır – Habitat Başkan, Heykeltraş Füge Demirok, Selen Kocabaş – Turkcell HR, Gn.Md.Yrd., Hakan Kök - Girişimci, Erhan Erkut – Özyeğin Üniversitesi Rektörü, Fatoş Floyd – Blind CORPS Direktör, Cem Mansur – Orkestra Şefi, Cihangir Kavuncu – Yapı Kredi HR Gn.Md.Yrd., Yeşim Güra –Hayatsu CEO, Mustafa Çağan – Microsoft Gn.md.Yrd, Gökhan Meriçliler - YGA Eşbaşkan, Enis Güray – YGA Eşbaşkan, Atınç Uçtu – Garanti Bankası Yönetici , Melike Aydın – Nestle Brand Manager, Ceyda Tort – Danone Brand Manager, , Tülay Ertürk – Garanti Emeklilik HR Yönetici

33 liderin zamanını, bilgisini ve enerjisini vakfettikleri kamp süresince, 20 lider adayı daha iyi bir Türkiye için, yeni bir YGA sosyal sorumluluk projesi de ürettiler.





GENÇ LİDERLER KAMPI

Türkiye’nin en iyi liselerinden seçilen en parlak 15 sosyal sorumlu lider adayı 19-22 Haziran 2010 günleri arasında TEB Formasyon akademisinde düzenlenecek YGA Genç Liderler Kampı’na katıldılar.

Daha iyi bir Türkiye ve gelecek için, sosyal sorumlu liderler yetiştirmek amacıyla 2000 yılında kurulan uluslararası sivil toplum örgütü Young Guru Academy (YGA), aralarında Robert Koleji, Koç Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi ve Alman Lisesi gibi okulların bulunduğu liselerde sosyal sorumluluk ve liderlik üzerine seminerler verdi.

Seminerler sonrası YGA’ ya başvuran 300 Genç Lider adayı mülakatlara davet edilip, aralarından 28 liseli genç, kendi liderlik kabiliyetlerini geliştirebilmek amacıyla proje atölyelerine seçildi. 5 hafta boyunca YGA’nın sosyal sorumluluk projelerinde çalışan gençler, projeleri nasıl iyileştirebilecekleri ile ilgili hazırladıkları çalışmaları YGA yönetim kuruluna sundular. Değerlendirilen proje çalışmaları sonunda, 16 genç lider adayı 19-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Genç Liderler kampına katılmaya hak kazandı.

16 genç, Genç Liderler kampında, 4 gün boyunca, “lise müfredatına sosyal girişimcilik dersinin konulması” konusu üzerinde proje çalışması gerçekleştirdiler. Dersin içeriği, uygulanışı, hayata geçirilişi ve gerekliliği gibi noktaların üzerinde duran Genç Liderler, sunumlarını Milli Eğitim Bakanlığı’na sunma fırsatı bulacaklar.

YGA Genç Liderler Kampı ‘nda Sinan Yaman, Ahmet Durul, Cem Mansur, Mehmet Nane, Hülya Denizalp, Erhan Erkut, Mustafa Çağan gibi farklı kariyerleri olan isimleri dinleyen Genç Liderler, gerçekleştirdikleri atölye çalışmaları, doğa gezintileri gibi sosyal aktivitelerle liderlik kabiliyetlerini daha lise sıralarında keşfetme imkanı buldular.





YGA YILDIZLAR KAMPI





30 ildeki dezavantajlı ilköğretim okullarında kurulan 100 YGA Kütüphanesinde Yıldızlar Liderlik programı hayata geçirildi. 13 haftalık programı, üstün başarıyla bitiren 100 Okul Birincisi, 21 - 26 Haziran 2010 tarihlerinde Yapı Kredi Bayramoğlu Tesisleri’nde yapılan YGA Yıldızlar Liderlik Kampına katıldı.

YGA’nın 13 haftalık Yıldızlar Liderlik Okulu’na seçilen ve bu okuldan üstün başarıyla mezun olan 100 yıldız beyin, YGA Yıldızlar Liderlik Kampı’nda yoğun bir eğitimden geçti. Kampa katılan Türkiye’nin yıldız beyinleri, 50 bin ilköğretim öğrencisi arasından seçildi.

İlköğretim öğrencilerinin liderlik yeteneklerini keşfedip geliştirmeye yönelik programıyla dünyada bir ilke imza atan YGA Yıldızlar Liderlik Kampı, “özgüven, cesaret, stratejik yaratıcılık, kendine liderlik, vicdani zeka, sosyal girişimcilik, birlikte başarmak” konularında hazırlanmış programıyla yıldızların gelişimlerine katkıda bulunmak ve vizyonlarını açmayı temel hedef olarak alıyor.

YGA Yıldızlar Liderlik Kampı’nda, “Yaratıcı Yazma” , “Teknoloji ve Internet Okuryazarlığı” “Eşyaların Hikâyesi” , ”Kutunun Dışında Düşünmek” gibi başlıklar altında atölye çalışmaları düzenlendi. Program dahilinde geleceğin liderleri, Tema Vakfı Çevre Çalıştayı’na katıldılar, İstanbul’daki tarihi ve kültürel mekânları kapsayan İstanbul kültür turu yaptılar, Santral İstanbul Enerji Müzesi’ni ziyaret ettiler ve Haliç’te kürek çektiler.

Yıldızlar Liderlik Kampı‘na stratejik hayal ortağı olan kurumlar; Yapı Kredi, Boehringer-Ingelheim ve Fritolay geleceğin sosyal sorumlu liderlerini ilköğretim sıralarından itibaren geliştirilmeye başlanması için programa destek verdiler.

Yıldızlar Liderlik Kampı’nın en dikkat çekici tarafı ise tüm programın YGA lı liseli, üniversiteli öğrenciler ve genç profesyonel lider adayları tarafından projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi oldu. YGA Liderlik Programına seçilen ve YGA’nın Türkiye ve Amerika’da düzenlediği 6 yıllık Liderlik programını üstün başarıyla tamamlayan genç liderler, geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştirmek amacıyla YGA Yıldızlar Liderlik Kampı’nda gönüllü olarak görev aldılar.