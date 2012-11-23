YGA, geleceğin liderlerini bir araya getiriyor

Yenilikçi sosyal sorumlu liderleri keşfetmek ve yetiştirmeyi hedefleyen YGA (Young Guru Academy) 12. YGA Zirvesi'ni gerçekleşiriyor. Zireveye katılım için 175 üniversiteden 50 binin üzerinde başvuru yapıldı. Başvurular arasından seçilen 4 bin lider adayı İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek zirveye katılacak

Bu yıl zirvede çokuluslu firmaların dünya başkanları, işadamları, sanatçılar ve akademisyenler geleceğin liderlerine ilham verecekler: FIBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Coca-Cola Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Muhtar Kent (video mesajı ile), Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu Başkanı Ahmet C. Bozer, İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv, Microsoft Türkiye CEO’su Tamer Özmen, Abdi İbrahim İlaç CEO’su Candan Karabağlı, BSH CSO’su Ronald Grünberg ve YGA Kurucusu Sinan Yaman.