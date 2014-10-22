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Dünya
Deutsche Welle

Yezidiler için soykırım uyarısı

Birleşmiş Milletler, IŞİD’i Irak’ta Yezidilere karşı soykırım girişiminde bulunmakla suçladı.

22 Ekim 2014 15:46


Irak'ın kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde Yezidiler için endişe artıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Yardımcısı Ivan Simonovic, eldeki verilere göre IŞİD'in soykırım girişiminde bulanabileceğini söyledi.

Ivan Simonovic, bir haftalık ziyaretinde Erbil, Bağdat ve Dohuk'a kaçan Yezidilerle ve 30'a yakın yetkiliyle görüştü.

Irak ziyaretini tamamladıktan sonra konuşan Simonovic, IŞİD'in Yezidileri Müslüman olmaya zorladığına, kabul etmeyenleri de öldürdüğüne dikkat çekti. BM yetkilisine göre IŞİD, şeytana tapanlar olarak nitelediği Yezidileri tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

IŞİD'in ağustos ayında Sincar’a düzenlediği saldırılarda yüzlerde Yezidi'nin vurularak ya da canlı canlı gömülerek öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kuzey Irak'ta Kürt bölgelerine kaçanlar dışında, 7 bin kadarı ise hala IŞİD'in elinde ya İslamiyet'e zorlanıyor ya da köle olarak satılıyor. IŞİD kendi yayın organı Dabiq'te de kadın ve çocukların örgüt içinde el değiştirdiğini iddia etmişti.

BM'nin 1948 yılında kabul edilen Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre; soykırım ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun tümünü ya da bir bölümünü yok etme niyeti anlamına geliyor.

Sözleşmenin soykırım tanımı, öldürme dışında fiziki ya da ruhsal açıdan zarar verme; ölüme görütecek yaşam koşullarıyla yüz yüze bırakma, söz konusu topluluk içinde doğumların engellenmesi ve çocukların başka bir gruba aktarılmasını da kapsıyor.

IŞİD bu hafta başında da yine Sincar Dağı bölgesine kuzeyden saldırı başlatmıştı. Bölgeyi iki aydır korumaya çalışan Yezidiler, iki köyün IŞİD'in eline geçtiğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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