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Yaşam

“Yetti gari plastik poşet” kampanyası

“Plastik torbayı bırakıveecen; bez torba/file candır taşıyıveecen”

09 Ocak 2017 01:07

Muğla’nın Datça ilçesinde, naylon poşet kullanımını en aza indirebilmek amacıyla, belediye meclisi tarafından bir süre önce başlatılan kampanya giderek yaygınlaşıyor. 

Engelim Olmayın Derneği, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) ve Kadıncık Sanat Evi'nin işbirliğinde bir grup Datçalı, “Yetti gari plastik poşet” adı altında yürüyüş yaptı. 

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Belediye Başkanı CHP’li Gürsel Uçar ve Belediye başkan yardımcısı İnci Bilgin, yürüyüşe katılanlar arasında yer aldı. “Plastik torbayı bırakıveecen; bez torba/file candır taşıyıveecen” yazılı bir pankart açan grup, pazar yerine giderek vatandaşları, plastik poşet konusunda uyardı. Grup daha sonra pazar yerinde açtıkları standa, kendi elleriyle yaptıkları bez torbaları sembolik olarak 2 TL ve 5 TL’den satışa çıkardı.

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