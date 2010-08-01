-''YETMEZ AMA EVET'' KAMPANYASI İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Bir grup aktivistin anayasa referandumunu desteklemek için başlattığı ''Yetmez Ama Evet'' kampanyası çerçevesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde imza standı açıldı. Burada kampanyaya ilişkin basın mensuplarına bilgi veren aktivist Arife Köse, anayasa değişikliği paketinin AK Parti'nin oylanması şekline getirildiğini savunarak, 12 Eylül'de oylanacak anayasa paketinin hiç bir maddesinin mevcut anayasada bulunan maddelerden kötü olmadığını söyledi. İlk defa halkın darbe anayasasıyla yüzleşeceğini belirten Köse, ''Darbecilerin yaptığı anayasadan kurtulmamız adına önemli bir başlangıç olduğu için ben de sol görüşlü bir vatandaş olarak referandumda 'evet' diyeceğim'' dedi. Köse, bu değişikliğin yararlarının olduğunu aslında herkesin bildiğini, fakat AK Parti tarafından yapılmasının hazmedilemediğini savundu. Köse, Anayasa değişikliğinin CHP tarafından yapılıyor olması halinde bu kadar kaygının olmayacağını söyledi. Açıklamanın ardından aktivistler İstiklal Caddesi'nde ''yetmez ama evet'' yazan bildirileri vatandaşlara dağıttılar. Bildiride, mevcut anayasa paketinin neden yeterli olmadığına ilişkin olarak, ''Yetmez çünkü biz, sivil, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, demokratik tartışmalarla şekillendirilen, tümüyle yeni bir anayasa istiyoruz. Mevcut anayasa idam sevenlerin, Necdet Adalı'yı asanların, Erdal Eren'i asmak için yaşını büyütenlerin, 650 bin kişiyi tutuklatarak işkenceden geçiren Kenan Evren'in anayasasıdır ve tamamen değişmelidir. Yetmez çünkü biz bütün toplumsal kesimlerin haklarının güvence altına alındığı bir anayasa istiyoruz. Yetmez çünkü biz savaşı değil, barışı güvence altına alan bir anayasa istiyoruz. Yetmez çünkü biz, her tür ayrımcı, ırkçı ve milliyetçi söylemden arındırılmış bir anayasa istiyoruz. Yetmez çünkü biz, insan haklarının ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir anayasa istiyoruz'' görüşleri yer aldı. ''Yetmez Ama Evet'' kampanyasını yürüten aktivistler, 9 Ağustosta bir salon etkinliği, 28 Ağustosta İstanbul'da miting, 4 Eylülde Ankara'da büyük bir Türkiye mitingi yapacaklarını ve kampanyayı yaygınlaştırmak için de rozet ve çıkartma bastırarak, her yeri ''Yetmez Ama Evet'' sloganıyla donatacaklarını açıkladılar.