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Yaşam

Yetişkinler arasında 65-79 yaş grubundakiler daha mutlu

300 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan ankete göre en mutlu kişiler 65 ile 79 yaş grubu arasındakiler

03 Şubat 2016 12:09

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun 300 binden fazla yetişkine yaptığı ankete göre, hayat tatmini, mutluluk ve hayatın yaşamaya değer olduğu duygusu en çok 65 ile 79 yaş arasındaki yaş grubunda olduğu ve bu yaş grubu arasındaki insanların daha mutlu olduğunu ortaya çıkardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'de 300 binden fazla yetişkinle yapılan ankete göre hayat tatmini, mutluluk ve hayatın yaşamaya değer olduğu duygusu bu yaş grubunda zirveye çıkıyor. Bu duygular 80 yaşından sonra düşüyor.

2012-2015 yılları arasında yapılan araştırma 45 ile 59 yaşları arasındaki insanların hayat tatminlerinin en düşük düzeyde olduğunu da ortaya koydu.

Bu gruptaki erkekler genel olarak kadınların olduğundan daha az memnun.Bu yaş grubu aynı zamanda en yüksek kaygı düzeyine de sahip.Araştırmacılar bu yaş grubundaki düşük mutluluk oranının aynı anda hem çocuklarına hem de yaşlı ebeveynlerine bakma yüküne bağlı olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan daha genç yaştakiler ve emekliler kendi esenliklerini yükseltecek faaliyetler için daha fazla boş zamana sahip.Uzmanlar 80 yaşın üstündekiler için mutluluk ve esenlik duygusunun düşmesinin ardında sağlık sorunları, yanlız yaşamak gibi kişisel koşulların olabileceğini söylüyor.

90 yaşın üstündekiler ise hayatın yaşamaya değmeyeceğini düşünüyor ancak bu grubun mutluluk ve hayat tatmin düzeyi 20'li ve 30'lu yaşlardaki grupla aynı.

Araştırma farklı yaş gruplarındaki insanların tatmin düzeylerinin ölçülmesinin yetkililerin vatandaşlarının hayat düzeylerini ilerletmesi açısından önemli buluyor.

 

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