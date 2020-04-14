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Yetkin Dikinciler'den yasakları hatırlatan muhabire: Sus dinle, sana insan muamelesi yapıyorum!

14 Nisan 2020 15:52

Tiyatrocu Yetkin Dikinciler, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen gittiği bir kafeden kahve alırken kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Sus beni dinle, sana insan muamelesi yapıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Eşref Saati, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde rol alan oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün kendisine kafede görüntülendi.

"Kahve alıp çıktım, olayı seviyesizleştirme"

TV100'de yer alan habere göre; bir kafede oturup kahve içen Yetkin Dikinciler, bu durumun yasak olduğunu söyleyen muhabire sert çıktı.

Oyuncu, yanına gelen muhabire, "Kahve alıp çıktım. Olayı seviyesizleştirme. Sus dinle, sana insan muamelesi yapıyorum. Kuralları bilmeden konuşuyorsun. Maske takmak da kural değil, ben soğuk diye takıyorum" diyerek tepki gösterdi.

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