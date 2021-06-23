Yetkin: Birbiriyle suç ortaklığıyla bağlanan berbat ilişkiler; siz Korkmaz’ın yerinde olsanız bugünkü Türk mahkemelerinde yargılanmak istemez miydiniz?

Gazeteci Murat Yetkin, ABD tarafından Avusturya’da para aklama, gasp, şantaj gibi suçlamalarla gözaltında aldırılan Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de yargılanma talebini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Neye mi güveniyor SBK? Sözcü’den Deniz Zeyrek’e, Veyis Ateş ile 12 dakikalık telefon görüşmesinin 9 dakikasını, orada adı geçen önemli bir kişi nedeniyle şimdilik tuttuğunu söylemesinin payı olabilir mi? Bir tür hayat sigortası gibi yani” dedi.

ABD’de hazırlanan iddianamede geçen “büyükbaba” lakabına değinen Yetkin, “Kimdir o büyükbaba acaba? Amerikalı mı, Türk mü?” diye sordu.

Yazısında, BoraJet olayını, Ekim Alptekin’in ARTI 1 TV’nin finansörlerinden olduğu iddiasını hatırlatan Yetkin, “Berbat ilişkiler, birbiriyle suç ortaklığıyla bağlanan, berbat ilişkiler. Bu koşullarda siz SBK yerinde olsanız, bugünkü Türk mahkemelerinde yargılanmak istemez miydiniz?” dedi.

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