Yetkin: AK Parti’nin son zamanlarda gündeme getirdiği bütün projeler başarısızlıkla sonuçlandı; artılar hep Erdoğan’ın ama eksilerden kimler sorumlu tutulacak acaba?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, AKP'nin son zamanlardaki bütün projelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını dile getirdi. Yetkin, "Artılar dediysek, sanırım son zamanlarda bir tek Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasından söz edebileceğiz. Yani yapacağını söyleyip, yapma sinyali verip yaptığı bir tek o var. Artılar hep Erdoğan’ın ama eksilerden kimler sorumlu tutulacak acaba? Tam da AK Parti Kongresine doğru göze girme yarışı başlamışken." görüşünü savundu.

Yetkin, "Haziran’a kadar başarılı örnekler arasında sayılan Koronavirüs salgınıyla mücadelede dahi gerilediğimiz görülüyor; okulları açmakta tereddütteyiz, yeter ki AVM’ler açık kalsın. Sonra bütün yandaş kalemlerin alkış tutup Twitter hesaplarına yeşil nokta koydukları #millihesaplarburada kampanyasını hatırlayan var mı? Tam da ilk günlerde tahmin ettiğimiz gibi birer birer kaldırıldı o yeşil noktalar. Oysa AK Parti Medya ve Tanırım Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Ünal çok umutluydu bu kampanyadan." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Gündemi ekonomiden bir hafta kadar filan saptırmak dışında bir başarı sağlamadı yeşil nokta kampanyası. Sonucu da ileride muhtemelen AK Parti’nin aleyhine işleyecek olan, birilerinin “hata yapmışız, geri alalım diyeceği” sosyal medya yasası oldu. Geri alalım deyince, ilk defa resmen AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un ortaya attığı kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesinin geri alınması kampanyası var. Bunun AK Partiye oy şantajı yapmak isteyen kadın düşmanı gruplar, tarikat ve cemaatlerin baskısı sonucu olduğu kısa sürede anlaşıldı. Yıllardır şımartılmış, beslenmiş gruplar işi Cumhurbaşkanının kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yönetiminde olduğu KADEM ve Türkiye belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e galiz hakarete vardırana kadar epey sesleri çıktı." ifadesini kullandı.

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