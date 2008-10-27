'Yetkimi devretmeye hazırım'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, rektör seçimiyle ilgili yetkisini devretmeye hazır olduğunu söyledi. Özcan da herkese üniversite sözü verdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, rektör seçimleriyle ilgili tartışmaların üniversitelerde çok derin yaralar açtığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Avrupa Üniversiteler Birliği'nin (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar" konulu raporunun tanıtım toplantısına katıldı. Sheraton Hotel'deki toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı, üniversitelerle ilgili çalışmaların Türkiye'nin geleceğine yönelik en büyük yatırım olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yükseköğretim kurumlarının da tarama sürecine katıldığını hatırlatan Gül, üniversitelerin bu süreçte yeniden yapılanma fırsatını değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. "Üniversiteler daha önce maalesef ideolojik çekişmeler, mücadeleler, yasaklar ve rektör seçimleriyle gündeme geldiler" diyen Cumhurbaşkanı Gül, yapılan değerlendirmeler ve çalışmaların üniversitelerin beklentileri henüz tam olarak karşılamadığını gösterdiğine dikkat çekti, üniversitelerin gelişmesi için herkesi birbirini tamamlayan bir harmoni içerisinde hareket etmeye çağırdı.



Üniversitelerin gündeme geldiği tartışmalı konular arasında rektör seçimlerinin geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, bu tartışmaların içerisinde yer almak istemediğini de ortaya koydu. Abdullah Gül "Rektör seçimlerinin üniversitelerde çok derin yararlar açtığını görüyorum. Bu tip konuların nihayetinde cumhurbaşkanına bırakılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu tip yetkileri çok sağlıklı kurumlara devretmeye hazır olduğumu ifade etmek isterim." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kısır çekişmeler yerine üniversitelerin Türkiye için nasıl daha yararlı, güçlü kılınacağı üzerinde durulmasını istedi.



YÖK Başkanı Özcan'dan herkese üniversite sözü



EUA'nın 17 Türk üniversitesinin kurumsal değerlendirme raporlarına dayanan gözlem ve önerilerini içeren belgenin tanıtım toplantısında özerklik ve fon oluşturma sorunları üzerinde duruldu. TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da konuşmasında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) merkeziyetçi yapısı nedeniyle üniversitelerin özerkliğine müdahaleler olduğunu ve bunun sistemin başta gelen sorunlarından biri olduğunu söyledi. EUA Başkanı Georg Winckler de finansman sorununun Türk üniversitelerinin karşı karşıya kaldığı en önemli problem olduğunu dile getirdi.



YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ise yükseköğretimde en önemli sorunun 1,5 milyon lise mezununu üniversitelere yerleştirmek olduğunu savundu. Bu konuda attıkları adımları anlatan Özcan, daha önce Öğrenci Seçme Sınavı'na giren her 4 öğrenciden birinin üniversiteli olduğunu, fakat bu yıl taliplilerin yarısını yükseköğretim programlarına yerleştirdiklerini vurguladı. YÖK Başkanı Özcan, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda bütün lise mezunlarına üniversite imkanı sağlayacakları sözünü verdi. Yusuf Ziya Özcan, mesleki teknik eğitimi istenen seviyeye çıkarmak için ÖSS sistemini düzenleyeceklerini ve meslek liselilerin üniversiteye girişte karşı karşıya kaldığı katsayı engelini ortadan kaldıracaklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından TÜSİAD Eğitim ve Çalışma Grubu Başkanı Nuri Çolakoğlu'nun yönetiminde EUA'nın hazırladığı raporun sunumuna geçildi.



