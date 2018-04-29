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BBC Türkçe

Yetkililerden umudu kesen Rus büyükanneler köy yolunu onardı

Rusya'nın Ural bölgesindeki Svedniy Bugalish köyünün sakinleri, çukurlarla dolu olan yollarının onarımı için yerel yetkilileri ikna etmeye çalışıyordu. Ancak beklemekten sıkılan bir grup kadın, ellerine kazma kürekleri aldı ve yollarını kendileri onardı.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın Ural bölgesindeki Svedniy Bugalish köyünün sakinleri, çukurlarla dolu olan yollarının onarımı için yerel yetkilileri ikna etmeye çalışıyordu.

Ancak yetkililer köy yolunun onarıma ihtiyacı olmadığı konusunda ısrarcı oldu.

Artan yağışlarla birlikte yol daha da bozulunca, köyün kadınları kollarını sıvadı ve kazma kürekleri alarak işe koyuldu.

Yerel Ura.ru internet sitesinin haberine göre, biri 90 yaşında olan bir grup kadın 500'er ruble (8.50 dolar) koyarak mıcır ve diğer gerekli aletleri satın aldı.

Kadınlara iki erkek de yardım etti.

Kadınların hummalı çalışmasının fotoğrafları Komsomolskaya Pravda gazetesi tarafından yayımlandı.

Fotoğrafların yayılmasının ardından sosyal medyada büyükanneler için "Modern zamanların kahramanları" ve "Uralların yavuz babuşkaları (yaşlı kadın)" yorumları yapıldı.

Rusya'da, Ural bölgesinin insanları daha sert ve dayanıklı olmalarıyla biliniyor.

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Rusya UralSvedniy BugalishAncakUralUraKomsomolskaya Pravda

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