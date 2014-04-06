Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük uyarılarda bulundu. Mevcut sistemde 'yetki kavgası' yaşanacağını söyleyen Çiçek, "Yetkili ve sorumsuz cumhurbaşkanıyla etkili başbakan arasındaki ilişki sağlıklı olmaz" dedi.

Yerel seçimler biter bitmez gündemin ilk sırasına cumhurbaşkanlığı seçimleri oturdu. Önümüzde 4 aylık süre olmasına karşın tartışmalar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ve sonrasında yaşanabilecek gelişmelere odaklandı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’ten 'köşk' seçimlerine dönük ciddi uyarılar geldi. Ömer Şahin'e konuşan Cemil Çiçek, mevcut sistemde cumhurbaşkanı ve başbakan arasında 'yetki kavgası' yaşanacağına işaret etti ve “Yetkili ve sorumsuz cumhurbaşkanı ile etkili başbakan arasındaki ilişki sağlıklı olmaz” dedi. Çiçek, iktidar ve muhalefete de soruna çözüm arayışı çağrısı yaptı.

Radikal'de yer alan söyleşinin tamamı şöyle:

Sorun yaşanır

Cemil Çiçek, cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören düzenlemenin 367 krizi sonrası bir çıkış yolu olarak gündeme geldiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanını halkın seçmesine karşı olmadığını, gelişmiş kimi demokratik ülkelerde de halkın seçtiğini kaydeden Çiçek, Türkiye’de yaşanabilecek sıkıntıyı şöyle anlattı: “Bugünkü sistem GDO’su bozuk bir demokrasi oyunu sahneye koyuyor. Böyle bir sistemin dünyada örneği yok. Cumhurbaşkanı halk tarafından hem de ikinci kez seçilebilecek. Yetkili ama hiçbir sorumluluğu olmayan bir cumhurbaşkanı. Buna karşın halkın seçtiği, parlamentonun çoğunluğunu almış bir başbakan olacak. Yetkili ve sorumsuz bir cumhurbaşkanı ile etkili bir başbakan arasındaki ilişki nasıl olacak? Cumhurbaşkanı ile yargı-yasama ilişkileri nasıl tanzim edilecek? Bu ilişkiler ileri demokrasilere uygun sağlıklı ilişki değildir. Ciddi problemleri bünyesinde taşır.”

Siyasetin en deneyimli isimlerinden birisi de TBMM Başkanı Çiçek. ANAP, Refahyol ve Ak Parti hükümetlerinde bakanlık görevleri de üstlenen Çiçek, 35 yılı aşkın süredir aktif siyasetin içinde. Çiçek, cumhurbaşkanı-başbakan ilişkilerine dönük tespitlerinin 'kişi'lerle değil 'prensip'lerle ilgili olduğunun altını çizdi. Turgut Özal’ın başbakanken Kenan Evren’le, cumhurbaşkanı olunca Mesut Yılmaz-Yıldırım Akbulut'la, Demirel’in Çiller, Ak Parti’nin de ilk dönemde Sezer'le yaşadığı sorunları hatırlatan Çiçek, “Kim gelirse gelsin benzer sorunlar yaşanabilir. İlkelerde anlaşmamız lazım. Çiftbaşlılık sorunu yaşanmaması gerekir. Bizim kurumsal kavgayla kaybedecek vaktimiz yok. Devletimizi, değerlerimizi yıpratırız, enerjimizi hiçe harcamış oluruz” diyor.

Çiçek, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yaşanabilecek 'yetki karmaşası' sonrası 'Anayasal kaza'lar olmasını istemiyor.

İktidar- muhalefete çağrı

Çözümün defalarca söylediği gibi yeni bir anayasa olduğunu ancak bunun başarılamadığını söylüyor. TBMM, seçim için ara verdiği mesaisine salı günü başlıyor. Meclis Başkanı Çiçek, iktidar ve muhalefet partilerine yeni bir çağrı yaptı. “Siyasi faaliyette bulunan herkesin bir demokratik tövbeye ihtiyacı var” diyen Çiçek, şöyle devam etti:

“Çözüm yeni anayasa idi. Bu, olmadı. Bugün yapılamamış olsa bile bu ilişkiler olması gerektiği şekliyle düzenlenmelidir. Aksi halde sistemin işleyişi fedakârlık anlayışı, yetenek gibi meziyetlere bağlı olur. Konumum itibariyle düzenleme ihtiyacına dikkat çekiyorum. Herkes bir özeleştiri yapmalı. Demokratik tövbeye ihtiyaç var. Siyaset hukukunu yeni baştan düzenlemeliyiz. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Siyasetin Finansmanı, Etik Kurul.. bu konular bir an önce tamamlanmalı. Zaman hiçbir zaman bitmez. Zaman darlığı yoktur, kötüye kullanılmış zaman vardır."

TBMM Başkanı Çiçek, 30 Mart seçimleri üzerinde derinlikli analizler yapmadan cumhurbaşkanlığı konusunun tartışılmaya başlanmasını doğru bulmuyor.

Harita bize ne anlatıyor?

Seçmenin yerel seçimde büyük olgunluk gösterdiğini, bunun yurtdışında da takdir gördüğünü söyleyen Çiçek, “Hepimiz sıfatımız ne olursa olsun seçim sonuçlarına kafa yormalıyız. Vatandaş ne mesajı verdi, iyi okunmalı. Alınan sonuçlar haritaya işlendiğinde bu harita bize ne diyor? Ona bakmak lazım. Bunun yapılmadığını görüyorum” dedi. Çiçek, seçimin bazı itirazlara rağmen sağlıklı bir ortamda yapıldığı düşüncesinde. Türkiye’nin çok partili hayata geçtiği 64 yıllık sürede en iyi yaptığı işlerden birinin seçim olduğunu öne süren Çiçek, bunda yargının payının büyük olduğunu söyledi. Çiçek, şaibe iddialarına ise “Sonuçlardan kuşkusu olan varsa bunun mekanizması bellidir” karşılığını verdi.

Türkiye partisi olsun

BDP’ye “Türkiye partisi olun” mesajı veren Çiçek, BDP sözcülerinin seçim öncesi ve sonrası gündeme getirdiği 'Özerklik' sözlerini de değerlendirdi. BDP’ye “Türkiye partisi olun” mesajı gönderen Çiçek şunları söyledi: "Türkiye’de kurulan her partinin Türkiye’yi yönetmek için kurulduğunu kabul ederim. Partilerin söyleminin ülkenin tümünü hedef alan söylem olması doğru olur. Çözüm ve önerilerin de ülkenin tümü tarafından kucaklanması gerekir. Dar alana sıkışan talep ve öneriler siyasette normalleşmeye, demokrasi kültürünü arttırmaya mı hizmet eder? Yoksa yeni çatışma alanı çıkarır, yeni gerginliklere mi sebep olur? Herkes buna dikkat etmeli.”