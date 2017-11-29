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Dünya

Yetiye ait olduğu sanılan DNA numuneleri ayı ve köpeğe ait çıktı

İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Bilim insanları, Himalayalar ve Tibet’te yaşadığı iddia edilen, yetiye ait olduğu düşünülen saç ve diş örneklerinden oluşan dokuz DNA numunesi üzerinde çalışırken numunelerin bir kısmının ayılara bir kısmının ise köpeklere ait o

29 Kasım 2017 19:24

İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Bilim insanları, Himalayalar ve Tibet’te yaşadığı iddia edilen, yetiye ait olduğu düşünülen saç ve diş örneklerinden oluşan dokuz DNA numunesi üzerinde çalışırken numunelerin bir kısmının ayılara bir kısmının ise köpeklere ait olduğu ortaya çıktı.
Ayı genomu uzmanı Buffalo Üniversitesinden Dr Charlotte Lindqvist, “Bu araştırma modern bilimin gizemleri ve henüz cevaplanmamış sorularla mücadelesini gösteriyor” dedi.
yakın zamanda gerçekleştirilen başka bir araştırma, yeti benzeri canlılara ait olduğu iddia edilen DNA numuneleri üzerinde yapılan araştırmalar numunelerin çoğunun bilinen canlılara ait olduğunu ortaya çıkarmıştı. Araştırmacılar tanımlanmayan numunelerin ise henüz keşfedilmemiş bir ayı cinsine ya da kutup ve boz ayı kırması bir cinse ait olduğunu düşünüyorlar.
Araştırılan numuneler bir yetiye ait olmasa da bilim dünyasına ayıların evrim ağacı hakkında yeni bilgiler sağladı

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