-Yetiştirme yurdunun altın çocukları MALATYA (A.A) - 04.09.2011 - Henüz küçücükken karşılaştıkları zorluklardan yılmayarak hayata sımsıkı sarılan koruma ve bakım altındaki çocuklar, üniversite giriş sınavında da önemli başarılara imza atarak Türkiye'nin gurur tablosundaki yerlerini alıyor. Özellikle son yıllarda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı yurt ve yuvalarda yapılan değişiklerle, burada kalan çocukların başarıları önemli ölçüde artmaya başladı. Çocukların dershaneye gitmelerinin yanı sıra özel ders almaları bu başarıların katlanarak artmasında önemli bir etken oldu. Bu yılki üniversiteye giriş sınavında başarı kazananlardan biri de Malatya Erkek Yetiştirme Yurdunda kalan Metin Tordu. Çalışmalarını ve hedeflerini anlatan öğrencilerden, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünü kazanan Tordu, başarısında pek çok öğretmeni ve yurt çalışanlarının emeği olduğunu belirtti. Üniversiteyle birlikte kendisi için yeni bir hayatın kapısının aralandığını ifade eden Tordu, üniversiteyi bitirip yurt dışında bir süre çalışarak deneyim kazandıktan sonra ülkesine dönerek Türkiye için çalışmak istediğini kaydetti. Çok yoğun olmasa da sistemli çalıştığını ifade eden Tordu, üniversiteyi kazanmasının kendisi gibi yurtta kalan diğer çocuklar için de önemli bir örnek olduğunu söyledi. Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazanan Gülşah Doğan ise yaşadığı mutluluğu ''Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için, geleceğim için bir adım attım'' sözleriyle anlattı. Yaklaşık 13 yıldır kaldığı yetiştirme yurdundan ilk kez ayrılarak farklı bir kente gitmenin kendisini hem ürküttüğünü hem de heyecanlandırdığını belirten Doğan, yurdun sunduğu imkanların artmasının kendilerine başarı getirdiğini ifade etti. Üniversiteyi bitirdikten sonra müfettiş olmak istediğini belirten Doğan, iş hayatı boyunca özellikle yetiştirme yurdundaki çocuklar için bir şeyler yapmak istediğini kaydetti. -Yurttaki çocukların haklarını savunacak- Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Filiz Kılıç da üniversiteyi bitirdikten sonra yurtlardaki çocukların haklarını savunmak için çalışacağını belirtti. 14 yıldır kaldığı yetiştirme yurdunda bütün görevlilerin kendilerinin üzerine titrediğini ifade eden Kılıç, onlar sayesinde bu yaşına kadar gelebildiğini, üniversiteden sonra da kendi ayakları üzerinde duran bir savcı olmak istediğini söyledi.