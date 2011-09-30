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Yaşam

Yetiştirme yurdundan üniversiteye İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2011 14:56

-Yetiştirme yurdundan üniversiteye İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - İstanbul'da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı yetiştirme yurtlarında kalan ve bu yıl üniversite sınavlarına giren 24 gençten 19'u bir yükseköğretim programına yerleşti. SHÇEK Eğitim ve Dinlenme Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Sosyal Hizmetler Müdürü Önal İnaltekin, sınavları kazanan gençlerin hayatlarında gelecekleri için yeni bir sayfa açacaklarını ve ileride daha iyi yerlere gelmeleri için eğitimin şart olduğunu söyledi.  İnaltekin, üniversiteyi bitirdiklerinde öğrencileri çok iyi yerlerde görmek istediğini, mezuniyet törenlerine de katılacağını ve bundan dolayı gurur duyacağını kaydetti. SHÇEK yurtlarında uygulamaya koydukları yeni hizmet modellerinin meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden İnaltekin, ''Yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımıza verdiğimiz eğitim sayesinde gençlerimiz, kendi ayakları üstünde durabilen, kendisini yetiştirmiş, öz güveni yüksek, üretken, her yönüyle hayata hazır bireyler olarak yetişti. Bu yıl elde edilen başarımız tesadüf değildir. SHÇEK'teki başarımız artık kurumsallaşmıştır. Önceki yıllarda elde edilen başarının bu yıl da tekrarlanmış olması memnuniyet vericidir'' diye konuştu. 

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