T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yetiştirme yurdundan kaçan 17 yaşındaki Burak'ın yakılmış cesedi bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, yetiştirme yurdundan kaçıp, evine döndükten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ın cansız bedeni, boş arazideki menfezin içinde yakılmış halde bulundu

21 Kasım 2017 16:19

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, yetiştirme yurdundan kaçıp, evine döndükten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki Burak Altuntaş\'ın cansız bedeni, boş arazideki menfezin içinde yakılmış halde bulundu. Altuntaş\'ı, arkadaşı 23 yaşındaki Fatih A.\'nın, birlikte içki içerken çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürdüğü belirlendi. Fatih A., gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde meydana geldi. Koyunlarını otlatan bir kişi, menfezin içinde yanmış erkek cesedi görünce, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, 1 hafta önce yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Burak Altuntaş’a ait olduğunu belirlendi. Altuntaş\'ın cansız bedeni, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Altuntaş\'ın 8 yıllık arkadaşı Fatih A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Fatih A., emniyetteki sorgusunda, cinayeti itiraf etti. Altuntaş ile bira içmek için buluştuklarını anlatan Fatih A., borç meselesi yüzünden tartıştıklarını, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp, Altuntaş\'u bıçaklayarak, öldürdükten sonra üzerine benzin döküp, yaktığını söyledi.
Burak Altuntaş\'ın, uzun süredir annesinden ayrı yaşayan babasının 1 yıl önce trafik kazasında ölmesinden sonra Kocaeli\'de devlet yurduna yerleştirildiği, 2 hafta önce de yurttan kaçarak, Bolu\'ya geldiği öğrenildi.
Altuntaş’ın kuzeni Fatih Zaim, \"Burak, arada böyle ortadan kaybolurdu; ama sonra mutlaka telefon ederdi. Bu sefer uzun süre haber vermeyince şüphelenerek, polise başvurduk. Başvurumuzdan 1 hafta sonra bıçaklanıp, yakılarak, öldürüldüğünü öğrendik. Burak’ın uyuşturucu batağına düştüğünü düşünüyorum. Duygu durum bozukluğu rahatsızlığı vardı. Hastanede tedavi görmüştü. Çocuk yetiştirme yurdunda kalıyordu. Orada da problemler yaşadı. En son valizini alıp, yurttan kaçmıştı. Evini özlediğini söylüyordu. Babası da geçen sene vefat etmişti. Onun vefatından sonra durumu iyice kötüye gitti\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUBurak AltuntaşAltuntaşFatihOlayDoğancı Mahallesi KavakbaşıKoyunlarınıBurak AltuntaşaAnkara Adli Tıp KurumuBoluEmniyet Müdürlüğü Cinayet Büro AmirliğiKocaeliAltuntaşınFatih Zaim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24