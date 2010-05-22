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Yaşam

Yetiştirme yurdunda yangın!

Samsun Yaşar Doğu Kız Yetiştirme Yurdu'nda yangın çıktı. 2 kişi pencereden atlayarak yaralandı, bazı öğrenciler ise dumandan zehirlendi.

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Samsun Yaşar Doğu Kız Yetiştirme Yurdu'nda yangın çıktı. 2 kişi pencereden atlayarak yaralandı, bazı öğrenciler ise dumandan zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre Atakum ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Kız Yetiştirme Yurdu'nun 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Yangında, yurt binasında bulunan bir kişi pencereden atlayarak ağır yaralandı. Yurtta kalan bazı öğrencilerin ise dumandan zehirlendiği öğrenildi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

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