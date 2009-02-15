Yetiştirme yurdunda tecavüz

Zonguldak'ta yetiştirme yurdunda kalan iki çocuk, zihinsel engelli üç öğrenciye tecavüz etti.



Zonguldak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çaycuma Erkek Yetiştirme Yurdu'nda kalan 16 yaşındaki K.T. ile zihinsel engelli 15 yaşındaki S.Ö. hakkında, aynı yurtta kalan zihinsel engelli 3 öğrenciye tecavüz ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. K.T. tutuklanırken, S.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tecavüze uğradığı iddia edilen 3 öğrenci başka yurda nakledildi.



Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ndeki 26 öğrencinin kaldığı yetiştirme yurdu görevlileri, geçen yılın Kasım ayında, yurtta kalan 2 öğrencinin bazı öğrencilere tecavüz ettiğinin öğrenciler arasında konuşulmaya başlaması üzerine araştırma yaptı. Öğrencilerin ifadesine başvuran yurt görevlileri, zihinsel engelli çocuklar 14 yaşındaki U.Ç., İ.Ö. ve E.Ç.'nin, Çaycuma Çok Programlı Lisesi'nde eğitim gören K.T. ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü'nde tedavi gören zihinsel engelli S.Ö.'nün tecavüzüne uğradığını tespit etti. Yurt yönetiminin bilgi verdiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Suçunu itiraf etti



Çocuk gelişim uzmanı eşliğinde savcıya ifade veren U.Ç., İ.Ö. ve E.Ç., yurdun tuvaleti ve yatakhanesi ile yurdun yakınındaki ormanlık alan, yurt müdürünün evinin yanındaki boş eski ev ve bir okulun arka tarafındaki tuvalette birkaç defa K.T. ve S.Ö.'nün tecavüzüne uğradıklarını iddia ettiler. K.T. ifadesinde İ.Ö. ve E.Ç.'ye böyle bir davranışının olduğunu, ancak zorlamanın söz konusu olmadığını söyledi. U.Ç.'nin iddialarını kabul etmedi. Çocuk gelişim uzmanının yanında ifadesi alınan S.Ö.'de suçunu itiraf etti.



Soruşturma devam ederken, K.T. tutuklanarak Zonguldak Cezaevi'ne konuldu. Çocuk gelişim uzmanının, ZKÜ Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatristi Bölümü'nde tedavi gördüğünü hatırlatıp, "Sürekli ilaç kullanıyor. Zaman ya da mekan gibi soyut kavramları algılama yeteneği gelişmemiştir. İfade esnasında heyecanlı ve ağlamaklı olduğu gözlenmiştir. Gerçekleştirdiği eylemin ne olduğunun farkında olup, sonuçlarını algılayamadığı kanaatindeyim" dediği S.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada tecavüze uğradığı öne sürülen çocuklar Düzce'deki yetiştirme yurduna nakledildi. Olayla ilgili davanın açılması için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporların beklendiği belirtildi.

