Yetiştirme yurdunda büyüyen genç kadın, boşandığı eşinin kardeşi tarafından öldürüldü!

Malatya'da 19 yaşındaki Canan Koçoğlu, boşandığı eşinin kardeşi tarafından işyerinde 10 bıçak darbesiyle katledildi.

Malatya merkez Cezmi Kartay Caddesi'nde bir eğlence merkezinde garson olarak çalışan 19 yaşındaki Canan Koçoğlu, boşandığı eşinin kardeşi Ramazan A. tarafından işyerinde bıçaklanarak öldürüldü. İşyeri çalışanları tarafından yakalanan ve dövülerek polise teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kadın otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir mezarlığında toprağa verildi.

DHA'da yer alan habere göre, salı günü meydana gelen olayda, iddiaya göre son bir haftadır genç kadını sürekli takip eden ve zaman zaman eğlence merkezine giden şüpheli, olay günü yine eğlence merkezine geldi. Bir masada sessizce oturan Ramazan A., eski yengesinin karşıdan gelmesi ile birlikte bir anda yerinden kalkıp elindeki bıçağı defalarca genç kadına sapladı. Şüpheli yere düşen genç kadını bıçaklamaya devam etti. İşyeri çalışanları ilk etapta panikle sağa sola koşuştururken, daha sonra şüpheliyi etkisiz hale getirip hırpaladıktan sonra gelen polis ekiplerine teslim etti.

10 yerinden bıçaklanan Canan Koçoğlu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm çabarlara rağmen yaşamını yitirdi.

Küçük yaşlardan itibaren kardeşi ile birlikte Malatya Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda barınan genç kadın, evlendikten sonra yurttan ayrıldı. Bu evliliğinden bir erkek çocuğu olan Canan Koçoğlu'nun evliliği umduğu gibi gitmeyince boşandı ve bu kez Malatya Kadın Sığınma Evine yerleşti. İş bulunca buradan ayrılan Koçoğlu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabında çocuğuyla birlikte resmini paylaşarak 'her şeyim canım oğlum' diye yazdı.