Yetiştirme yurdu aşkı evliliğe dönüştü

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da ailelerinin ihmal etmesi nedeniyle ortak kaderi yaşayan ve küçük yaşta yerleştirildikleri Çocuk Sevgi Evleri\'nde tanışan Ebru Sarıaydın (18) ile Paşa Keskin\'in (20) yıllar süren arkadaşlıkları aşka dönüştü. Evlilik kararı alan genç çift, nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, psikolojik ve ekonomik destek verdikleri çiftin ev kurmasına da yardımcı oldu. Zor şartlarda büyüdüklerini anlatan çift, \"Ailenin ne demek olduğunu, kıymetini çok iyi biliyoruz. Biz mutlu olacağız\" dedi.

Trabzon\'da boşanan anne ve babalarının kendilerini ihmal etmesi nedeniyle ortak kaderi yaşayan Ebru Sarıaydın 2, Paşa Keskin de 5 yaşında önce çocuk yuvasına yerleştirildi, ardından Çocuk Sevgi Evleri\'nde korumaya alındı. Burada küçük yaşta tanışan Ebru ve Paşa, ailesiz geçirdikleri yıllarda birbirlerine destek oldu. Ebru ve Paşa\'nın arkadaşlıkları ilerleyen yıllarda aşka dönüştü. 18 yaşında kurumdan ayrılmak zorunda kalan Paşa Keskin bir apartmanda görevli olarak işe başladı. Birlikteliklerini sürdüren Ebru ve Paşa, evlilik kararı aldı. Genç çift, kararı kendilerini büyüten Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü yetkililerine iletti.

HERKES SEFERBER OLDU

Mutlu haberin ardından harekete geçen yetkililer, çifte psikolojik ve ekonomik destek sağladı. Ebru ve Paşa\'nın ev eşyalarının alınmasına yardımcı olan kurum yetkilileri, çiftin düğünlerinin yapılmasını da sağladı. Ortahisar Belediyesi tarafından Zağnos Vadisi\'nde düzenlenen toplu nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin nikahını, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıydı. Şahitler arasında Trabzon Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt da yer aldı. Küçük yaşta hayatları kesişen Ebru ve Paşa, düğünlerinde doyasıya eğlendi. Düğünde, nikah şahitleri, kurum çalışanları ile davetliler, çifte mutluluklar diledi. Genç çiftin, memur olabilmek için yaptığı başvurunun sonucunu beklediği öğrenildi.

\'KURUMU AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM\'

Çok mutlu olduğunu ve kurumu ailesi gibi gördüğünü belirten Ebru Sarıaydın, \"Paşa ile kurumda tanıştım, birbirimizi gördük âşık olduk. O benim çocukluk aşkım idi. 8 yıl bekledik. Reşit olduktan sonra şimdi de karar alarak evlendik. Bize baktıkları ve destek oldukları için Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü\'ne ve herkese çok teşekkür ediyorum. Kurumu zaten ailem gibi görüyorum. Bir sorun yaşadığımda hemen öğretmenlerimi arıyorum. Çok mutluyum\" dedi.

\'AİLENİN KIYMETİNİ İYİ BİLİYORUZ\'

Damat Paşa Keskin de memur olma fırsatını elde edene kadar apartman görevlisi olarak çalışıp evini geçindireceğini söyledi. Zor şartlara göğüs gererek bu günlere geldiklerini anlatan Keskin, \"5 yaşında yurda geldim. Ebru da ben de zor şartlarda büyüdük. Ailenin ne demek olduğunu, kıymetini çok iyi biliyoruz. Çok mutlu olacağız inşallah. Trabzon Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü\'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz\" diye konuştu.

\'MUTLULUKLAR DİLİYORUZ\'

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü\'nde rehber öğretmenlerden Ebru Bülbül de, genç çiftin evlilik kararına destek olduklarını dile getirerek, \"Ebru kurumla tanıştığında 2, Paşa da 5 yaşındaydı. İkisi de ihmal nedeniyle kurumla tanıştı. Kurumla tanışan çocuklarımıza sosyolojik ve psikolojik her anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklar evlenme kararı aldı. Biz de onların almış olduğu karara saygı duyup, elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Onların mutlu olması bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor\" diyerek çifte mutluluklar diledi.



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