Yetişkinler tatminsiz çocuklar alkışlıyor

Cem Yılmaz’ın 400 kopya ile gösterime giren filmi A.R.O.G sinema salonlarında henüz 1 haftasını doldurmadı ancak izleyenler birbirlerine “Sen esprileri beğendin mi?” demeye başladı. İlk başlardaki o heyecan, yerini “sorgulamaya” bıraktı. İşte A.R.O.G ile ilgili son görüşler:Cem Yılmaz’ı beğenerek izlerim ama film çok basit olmuş. Anlatım olarak çok kısa sadece sahnede insanları kırıp geçiren bir komedyen keşke bu kadar masraf yapacağına filmi tek mekanda bombardıman haline getirseydi. Birçok insanın beklentisini karşılamadığını düşünüyorum. Para verdiğim için izlediğimi söyleyebilirim.Filmde açıkçası bir yenilik bulamadım. Sahneler çok bağlantısız ve kopuktu bence. GORA’nın devamı gibi olsa da onun başarısının kesinlikle çok altında. Filmden çıkanlar bile olduğunu gördüm. Orta yaşlı bir bayan çıkıp gitti. Cem Yılmaz bu işin piri olduğu için ben çok daha iyi bir film bekliyordum.Filmi biraz karışık buldum. GORA’dan daha teknolojik bir film. Ama verdiği çok güzel mesajlar var da. Gösterilerinde her iki dakikada bir insan güleceğini biliyor ama sinemada böyle olmadığı için insanlar eleştiriyor.Cem Yılmaz çok güzel bir film yapmış. Çok espirili bir film olmuş ve bence izleyici kitlesini yine çekecek. Üretken ve başarılı bir insan olarak buluyorum. Küfürsüz de komedi yapılabileceğini A.R.O.G’da gösterdi. Filmin ortasında çıkanlar olabilir ama ben başka nedenle çıktım.GORA’ya göre çok güzel değil. Konuda hiç bütünlük yok. Oradan oraya atlıyor. Daha çok güleceğimi düşünmüştüm. İki defa gösterisine gitmiştim ve o bundan çok daha güzeldi. Filmin galasında kendisi de tepkilerden rahatsız oldu diye okudum. GORA’yı üç defa izlediğimi biliyorum ama AROG’u bir daha izlemem sanırım.Cem Yılmaz'ın A.R.O.G filminin vizyona girmesininin üzerinden 3 gün geçer geçmez eleştiriler gelmey başladı. ilk eleştiri de tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'den geldi.'Hafta Sonu Moderatör programının konuğu olan Gülriz Sururi, Cem Yılmaz'ın A.R.O.G filmini izlediğini ve kötü bulduğunu söyledi. Sururi ' Osmanlı Cumhuriyet çok doğru, düzgün, çok akıllıca yapılmış proje ama Cem Yılmaz'ın A.R.O.G filmini seyrettim ve beğenmedim.Çocuk filmi gibi. Dünyayı Kurtaran Adam'ı seyretmeyi tercih ederim.