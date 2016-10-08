Yetişemediği uçağı bomba ihbarıyla indirdi!

Iğdır'da, yolculuk yapacağı uçağa yetişemeyen bir yolcu sinirlenerek bomba ihbarında bulundu. Tamer B. isimli kişinin yaptığı asılsız ihbar üzerine, havalanan uçak Iğdır Havalimanı’na geri indi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Iğdır’dan İstanbul seferini yapmak için bu sabah kalkan THY yolcu uçağı, geç kalan Tamer B. adlı yolcunun bomba ihbarı yüzünden tekrar Iğdır Havalimanı’na indi.

Iğdır Havalimanı’nda yolcularını alan THY’nin bugün saat 10.15’teki TK 2719 sefer sayılı uçağı, havalandıktan hemen sonra bir kişi telefonla polise ’İstanbul uçağında bomba var’ ihbarı yaptı. Bunun üzerine uçak, tekrar Iğdır Havalimanı’na dönerken, polis ihbar yapan kişiyi yakaladı.

Uçağa alınmadığı için ihbarda bulundu

Yakalanan Tamer B. adlı kişi, geç kaldığı için uçağa alınmadığını ve bu duruma sinirlenerek ’bomba’ ihbarında bulunduğunu itiraf etti. Tamer B., gözaltına alınırken, Iğdır Havalimanı’na inen uçakta arama yapıldı.

2.5 saat süren aramanın ardından sonra uçak İstanbul’a hareket etti.