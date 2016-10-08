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Sağlık

Yetişemediği uçağı bomba ihbarıyla indirdi!

Iğdır'da uçağı kaçıran bir kişi asılsız bomba ihbarında bulundu

08 Ekim 2016 20:35

Iğdır'da, yolculuk yapacağı uçağa yetişemeyen bir yolcu sinirlenerek bomba ihbarında bulundu. Tamer B. isimli kişinin yaptığı asılsız ihbar üzerine, havalanan uçak Iğdır Havalimanı’na geri indi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre;  Iğdır’dan İstanbul seferini yapmak için bu sabah kalkan THY yolcu uçağı, geç kalan Tamer B. adlı yolcunun bomba ihbarı yüzünden tekrar Iğdır Havalimanı’na indi.

Iğdır Havalimanı’nda yolcularını alan  THY’nin  bugün  saat  10.15’teki TK 2719 sefer sayılı uçağı, havalandıktan hemen sonra bir kişi telefonla polise ’İstanbul uçağında bomba var’ ihbarı yaptı. Bunun üzerine uçak, tekrar Iğdır Havalimanı’na dönerken, polis ihbar yapan kişiyi yakaladı.

 

Uçağa alınmadığı için ihbarda bulundu

 

Yakalanan Tamer B. adlı kişi, geç kaldığı için uçağa alınmadığını ve bu duruma sinirlenerek ’bomba’ ihbarında bulunduğunu itiraf etti. Tamer B., gözaltına alınırken, Iğdır Havalimanı’na inen uçakta arama yapıldı.

2.5 saat süren aramanın ardından sonra uçak İstanbul’a hareket etti.

 

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