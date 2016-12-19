Yetimhanede mahsur kalan 47 çocuk kurtarıldı

Halep'in doğusunda bir yetimhanede mahsur kalan 47 çocuk güvenli bir yere nakledildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, çocuklardan bazılarının durumunun yaralanma ve susuzluk nedeni ile kritik olduğu bildirildi. UNICEF'in bölge sorumlusu Geert Cappelaere, gerçekleştirilen tahliyenin Suriye'de benzer durumda olan çok sayıdaki çocuk için bir umut ışığı olduğunu ifade etti.

Suriye'de ailesinden ayrı ve acil yardıma muhtaç çok sayıda çocuk bulunduğunu vurgulayan Cappelaere, UNICEF'in tıbbi yardım ve kışlık giysi temini konusunda yardımcı olduğunu belirtti. Yardım örgütleri, aylardır devam eden Halep'in doğusuna yönelik abluka nedeni ile bölgedeki insani durumu felaket olarak nitelendiriyor.

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dpa / ET,BK