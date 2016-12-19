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Dünya
Deutsche Welle

Yetimhanede mahsur kalan 47 çocuk kurtarıldı

Aylardır abluka altında olan Halep'in doğusundaki bir yetimhanede mahsur kalan 47 çocuk kurtarıldı.

19 Aralık 2016 20:36

Halep'in doğusunda bir yetimhanede mahsur kalan 47 çocuk güvenli bir yere nakledildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, çocuklardan bazılarının durumunun yaralanma ve susuzluk nedeni ile kritik olduğu bildirildi. UNICEF'in bölge sorumlusu Geert Cappelaere, gerçekleştirilen tahliyenin Suriye'de benzer durumda olan çok sayıdaki çocuk için bir umut ışığı olduğunu ifade etti.

Suriye'de ailesinden ayrı ve acil yardıma muhtaç çok sayıda çocuk bulunduğunu vurgulayan Cappelaere, UNICEF'in tıbbi yardım ve kışlık giysi temini konusunda yardımcı olduğunu belirtti. Yardım örgütleri, aylardır devam eden Halep'in doğusuna yönelik abluka nedeni ile bölgedeki insani durumu felaket olarak nitelendiriyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa / ET,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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