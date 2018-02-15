Yetim Dayanışma Günleri başlıyor

ANKARA, (DHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı\'nca bu yıl 8\'incisi düzenlenecek Yetim Dayanışma Günleri (YDG) başlıyor. Organizasyon kapsamında 37 ülkede hayata geçirilecek 537 projeden yaklaşık 150 bin yetim yararlanacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 2011 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği Yetim Dayanışma Günleri\'nin 8\'incisini düzenleyecek. Mart ayında başlayacak olan organizasyon kapsamında İHH, 150 bin yetime iyilikseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

YDG kapsamında eğitimden sağlığa, sosyal destek çalışmalarından acil yardımlara, kültürel aktivitelerden mesleki eğitim ve kalkındırma projelerine kadar, yetimler için 537 proje hayata geçirilecek.

Hali hazırda 15 bin 257\'si Türkiye\'de olmak üzere dünyada yaklaşık 90 bin yetimi sürekli olarak destekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 YDG çerçevesinde Türkiye ile birlikte toplamda 37 ülkede faaliyetler gerçekleştirecek. 537 projenin 241 tanesi yurt dışında; 296\'sı ise Türkiye\'nin 52 ilinde uygulanacak.

PROJE YAPILACAK ÜLKELER

Afrika: Burkina Faso, Eritre (Kesele Bölgesi), Etiyopya, Nijer, Ruanda, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Çad, Mısır ve Uganda.

Asya: Afganistan, Arakan, Bangladeş, Pakistan, Tayland (Patani), Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Filipinler (Moro), Endonezya (Açe), Hindistan ve Kırgızistan.

Balkanlar: Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Karadağ.

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