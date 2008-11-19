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Sağlık

Yetersiz uyku ve hareketsizlik kanser nedeni

Düzenli uyku ve sporun kadınlarda kanser riskini azalttığı ortaya çıktı.

19 Kasım 2008 02:00

Düzenli uyku ve sporun kadınlarda kanser riskini azalttığı bildirildi. 

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ABD'de yapılan araştırma, spor yapmanın kadınlarda kanser riskini büyük ölçüde azalttığını ancak az uykunun sporun faydalarını yok edebileceğini gösterdi.

Araştırmaya 6 bin kadın katıldı. Bu kadınlardan yoğun spor yapanlarının kansere yakalanma riskinin hafif fiziksel faaliyette bulunanlara göre yüzde 25 az olduğu belirlendi.

Ancak spor yapan ve gece 7 saatten az uyuyan kadınların kansere yakalanma riski gece düzenli uyuyanlara göre yüzde 47 fazla çıktı.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'den James McClain, sporun meme ve kalın bağırsak kanseri de dahil olmak üzere tüm kanser türlerine yakalanma riskini azalttığını ancak az uyumanın hormonlar ve metabolizma üzerinde ters etki yapabileceğini belirtti.

Araştırma, Amerikan Kanser Araştırma Derneği’nin desteklediği Washington'da düzenlenen bir konferansta sunuldu.

(AA)

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