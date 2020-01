Yeter ki başrol olsun

T24- Beyazperdenin ünlü isimlerinin, kariyerlerinde önemli yer tutan filmlerde ne kadar ücret aldığını biliyor musunuz?









Zaman'ın haberine göre, Kuşkusuz aklınıza 'milyonlarca dolar' demek geliyor. Ne var ki Robert De Niro, James Dean, Al Pacino, Audrey Hepburn, Mel Gibson ve daha birçok Hollywood yıldızı, sinema tarihinin kült yapımlarında mütevazı ücretlere çalışmış.





Örneğin ünlü Kazablanka (Casablanca) filminin başrol oyuncusu Humphrey Bogart'ın haftalık ücreti 3 bin 500 dolarmış. Audrey Hepburn, 'En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü aldığı ve dünya çapında tanınmasını sağlayan Roma Tatili (Roman Holiday)'nde 12 bin 500 dolara oynamış.





1995'te hem yönetip hem de başrolünde oynadığı Cesur Yürek (Braveheart) filmiyle dünya çapında hayran kitlesi edinen Mel Gibson, kariyerinin başlarında kendisine Hollywood'un kapılarını açan 1979 yapımı Mad Max filminde 15 bin dolar kazanmış. Gelibolu (Gallipoli) filminde 35 bin dolar alan oyuncu, 2000 yapımı Vatansever (The Patriot) filminde oynadığında ise 25 milyon dolar gelir elde ederek dikkatleri üzerine çekti.





Sinema tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Robert De Niro, kariyerinin dördüncü filmi The Wedding Party'de sadece 50 dolar ücret aldı. De Niro, kendisine dünya çapında ün getiren Taksi Şoförü (Taxi Driver) filminde ise 35 bin dolarla yetindi.





Sanatçıların biyografilerini içeren kaynaklar ile İnternet Film Veri Tabanı (İMDB)'de yer alan bilgiler ışığında sinemanın yıldızlarının ilk filmlerinden aldıkları ücretler derlendi. Örneğin, 1930'ların başında haftalığı 500 dolara kovboy filmlerinde rol alan Amerikan ikonu John Wayne; John Ford klasiği Posta Arabası (Stagecoach)'nda 3 bin 700 dolar karşılığında oynamış.





Genç yaşta ölen Hollywood'un efsane ismi James Dean, kariyerinin en iyi filmi olarak görülen Asi Gençlik (Rebel Without a Cause)'te 10 bin dolar almış. Dean, çıkış yaptığı Cennetin Doğusu (East of Eden)'nda ise haftalığı bin dolardan çalıştı. Dean, ilk başrolüyle Oscar'a aday gösterilmiş az sayıda oyuncudan birisi oldu. Henry Fonda, Normandiya çıkarmasını anlatan 2 Oscar ödüllü En Uzun Gün (The Longest Day) filmi için 30 bin dolar almış.





Beyazperdenin kült filmi Baba (The Godfather)'da Al Pacino 35 bin dolar kazanmış. Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2006'da 'Tüm zamanların en çok kazanan kadın sanatçısı' ilan ettiği ABD'li şarkıcı Madonna, ünlü çizgi roman kahramanı Dick Tracy'nin 1990'da sinemaya uyarlanan dev bütçeli yapımında bir gece kulübü şarkıcısı olan 'Breathless Mahoney' karakterini 35 bin dolar gibi bir ücret karşılığında oynadı. Warren Beatty'nin yönettiği film yapımcısına 163 milyon dolar kazandırdı.





Rocky 23 bin dolara yumruk sallamış





Gençlik döneminde faturalarını ödeyebilmek için kaldırımlarda yağlıboya tablolar satan Sylvester Stallone, 24 Mart 1975 tarihinde, Muhammed Ali-Chuck Wepner arasında yapılan unvan maçını izledikten sonra üç günde yazdığı Rocky'nin senaryosunu kabul ettirebilmek için uzun süre yapımcıların kapısını aşındırdı.





Stallone, en sonunda senaryosunu United Artists şirketine kabul ettirmeyi başardı ve Rocky, John G. Avildsen'ın yönetmenliğinde beyazperdeye aktarıldı. 1,1 milyon dolarlık bütçe ile çekilen Rocky, toplam 225 milyon dolar gişe hâsılatı getirdi ve 1976'da aday olduğu on Oscar ödülünden üçünü almayı başardı. Stallone, yediği yumruklar karşılığında sadece 23 bin dolar ücret aldı.