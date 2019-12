'Yeter artık Kübra'yı anmayın'

T24

Türkiye seçime gidiyor, meydanlar hareketli. Mitinglerde liderlerin en çok değindiği konulardan biri 2.5 yaşındaki Kübra bebek. Kübra'nın beslenme yetersizliği nedeniyle öldüğü iddiası muhalefetin de iktidarın da gündeminde. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:Kübra'nın ailesi ise öfkeli. En büyük çocukları Melisa'yı da 3 yıl önce kızamıktan kaybeden Necla ve Murat Barıcı çifti yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı. Acılı annenin sözleri şöyle: Küçük bir kulübede, soğukta yaşıyor, bazen günlerce sıcak bir şey yiyemiyordum. Beslenemediğim için sütüm kesildi. Aç insandan süt gelir mi? Hastanede verilen 1 kutu mamayı bir aydır az az veriyordum, dayanamadı. 4 yaşındaki Ali ve 2.5 yaşındaki Kumru'yu doyurabildiğim her günü kar sayıyorum. Ne kaymakam, ne belediye başkanı, ne milletvekili. Biri bile gelip 'başın sağolsun' demedi. Bari mezarında yavrumu rahat bıraksınlar. Anneyim, acım katlanıyor. Televizyon açmaya korkuyorum. Her haber bülteninde liderler 'Kübra bebek' diyor ama elimizden tutan yok. Çocuklarımı hala doyuramıyorum.İş kazası nedeniyle sakat kalan baba Murat Bakırcı da tepkili. Acı olay sonrası sadece Valilik tekerlekli sandalye göndermiş, belediye 200, kaymakamlık 400 lira vermiş. Bir hayırsever de camsız evlerine pencere taktırmış. Acılı baba, 'Biz evlat acısı ile yanıyoruz, onlar acımızdan, açlığımızdan oy hesabı yapıyorlar. Oy malzemesi olmak çok acı veriyor' diyor.SAMSUN Tekkeköy'de yaşayan Kübra 17 Ocak'ta rahatsızlandı, hastane yolunda can verdi. Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp raporu bekleniyor. Ölüm nedeni polis kayıtlarına 'beslenme yetersizliği' olarak geçti. Olay duyulunca Emniyet Müdürlüğü bültenin 'sehven' yazıldığını açıkladı. Ancak ilk otopsi raporunda midesinin boş olduğu yazılan Kübra'nın ölmeden 25 gün önceki tedavisinde de 'malnutrisyon-kistik fibrozis' (Beslenme yetersizliği) tanısı konulduğu ortaya çıktı.- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 21. yüzyılın Türkiye'sinde 2.5 aylık bir çocuk annesinin kucağında açlıktan ölürse bu ayıp kime aittir? Şimdi Çılgın Proje'leri var. Önce Kübra'nın karnını doyur.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Madem biliyordun açlıktan bu yavru ölüyor, senin hiç vicdanın yok mu? Yardım etseydin ya. Kaldı ki bu yavrunun olduğu yerde CHP belediyesi var. Bu belediye niye uzanmadı o yavruya.'- Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Kılıçdaroğlu cehaletine dayanarak Kübra'nın açlıktan öldüğünü söyledi. Anne sütüyle beslenen çocuğun midesinin beslendikten 1-3 saatte boşaldığını herkes bilir.- AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç: Ölüm nedeni de açlık değil. Başsavcılık haberlerin gerçek dışı olduğu noktasında açıklama yaptı.