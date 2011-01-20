-YETENEKLERİNİ YARIŞTIRIYORLAR ANTALYA (A.A) - 20.01.2011 - Antalya Fuarcılık A.Ş (ANFAŞ) ile Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen ''3. Uluslararası Altın Kep Aşçı Yarışması''na 12 ülkeden 6 binden fazla aşçı katılıyor. Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinden de alıcı ve yatırımcıların ilgi gösterdiği ''ANFAŞ Uluslararası Konaklama, Ağırlama, İkram Sektörü Ekipmanları ve Dekorasyon İhtisas Fuarı'' firmaların çeşitli etkinlikleriyle devam ediyor. Fuar kapsamında bu yıl ANFAŞ ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ''3. Uluslararası Altın Kep Aşçı Yarışması''nda Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkeden 6 binden fazla aşçı hünerlerini sergiliyor. Aşçıların birbirinden ilginç buzdan heykelleri ile çikolata ve şekerleme malzemelerinden yaptıkları çeşitli eserler fuara katılan yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yarışmada, Modern Türk Mutfağı, Genç Aşçılar, Yılın Altın Pastacısı, Mutfakta Güzel Sanatlar, Ekmekçilik, Yılın Altın Şefi, Turizm Otelcilik Okulları, Modern Türk Mutfağı, Üniversiteler, Mini Soğuk Büfe ve Makarna yarışmaları yapılacak. Yalnızca profesyonellere yönelik düzenlenen Uluslararası Altın Kep Aşçı Yarışması, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi 16 dernek şeflerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmaya, Türkiye'nin en ünlü otellerin aşçıları da katılıyor. Yarışmada dereceye giren aşçılara para ve çeşitli ödüller verilecek. Yarışma sonuçları 21 Ocakta düzenlenecek törenle açıklanacak ve kazananlara ödülleri verilecek.