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Yaşam

Yetenek yarışmasını kolsuz piyanist kazandı

Çin'de düzenlenen yetenek yarışmasını kollarını 10 yaşındayken bir kazada kaybeden genç piyanist kazandı.

12 Ekim 2010 03:00

T24- Çin'de düzenlenen yetenek yarışmasını kollarını 10 yaşındayken bir kazada kaybeden genç piyanist kazandı.




Ayak parmaklarıyla verdiği piyano resitaliyle izleyenleri büyüleyen 23 yaşındaki Liu Wei, James Blunt’un ‘You’re Beautiful’ adlı şarkısını, “En azından harika bir çift ayağım var” deyip gülümseyerek anonsladıktan sonra salondakilerin meraklı bakışları altında çaldı. Piyano çalmaya 18 yaşında başlayan Liu’ya albüm yapmak için müzik şirketlerinden teklif yağıyor. Tayvanlı şarkıcı Jolin Tsai de Liu’yu herkesi şaşırtan performansından dolayı tebrik edip birlikte çalmak istediğini söylemiş. İki müzisyen birlikte bir konser verecek.


Genç piyanist, azim ve cesaretin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu söylüyor. “Oturup başıma gelenler için üzülmek yerine her gün çalıştım ve bu beni mutlu etti” diyen Liu, yemek yemek, diş fırçalamak, üzerini giyinmek gibi işlerini de ayaklarıyla yapabiliyor.

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