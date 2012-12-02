'Yetenek Sizsiniz'e katılan asker, öldürüldü mü, intihar mı etti?

Şırnak'ta terhisine 61 gün kala "kaza kurşunuyla" vurulup şehit olduğu bildirilen er İsmail Akça'nın amcası Hasan Akça, yeğeninin asker arkadaşının aradığını ve "Ağabey komutanlara inanma, İsmail'i onlar bitirdi" dediğini söyledi. İddia üzerine İsmail Akça'nın bedeni öldürüldüğü şüphesiyle İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

cnn.turk.com.tr'de yayımlanan haberde, kurduğu grupla katıldığı "Yetenek Sizsiniz" yarışma programıyla adını duyuran Akça'nın askerde önce kaza kurşunuyla kendini vurduğu, daha sonra arkadaşının "ölümün kaza ya da intihar olmadığı" söylenerek, öldürüldüğü ileri sürüldü. İddia üzerine, İsmail Akça'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ailesi yeniden otopsi yapılmasını istedi. Bu istek üzerine şehit er İsmail Akça'nın cenazesi Kuşadası'ndan bugün İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cenaze töreni için Akça ailesinin evinin önünde toplananlara şehit er İsmail Akça'nın amcası Hasan Akça, cenaze töreninin ertelendiğini söyledi. Hasan Akça, ailenin isteği üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın cenazeyi otopsi yapılmak üzere İzmir'e gönderdiğini, otopsinin tamamlanmasından sonra cenaze töreni yapılacağını duyurdu.

Akça'nın amcası: Ölümün ardında sır perdesi var

Kalabalığın dağılmasından sonra gazetecilerle konuşan Hasan Akça, TBMM İnsan Haklarını İnceme Komisyonu'nun 'Kışlada ölen asker sayısı, çatışmada ölenden fazla' yönündeki açıklamasını hatırlattı. Hasan Akça, şöyle dedi: "Araştırmada son 10 yılda 934 intihar olayı yaşanırken, çatışmalarda şehit düşenlerin sayısı daha az. Biz bunun altında bir sır perdesi olduğunu düşünüyoruz. Bu ya içeriden PKK'lıların işi olabilir ya da kimsenin görmediği yerde öldürülenler için intihar raporu tanzim edilmiş olabilir."

Askeri yetkililerin evde taziyede olduğu sırada baba Asım Akça'ya oğlunun bir arkadaşından telefon geldiğini, arayan kişinin "Ağabey oradaki komutanlara inanma, İsmail'i onlar bitirdi" sözlerine odadaki askerlerle, diğer kişilerin de şahit olduğunu belirten Hasan Akça, olayın aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı'ndan, otopsi taleplerine bugün yanıt verildiğini ifade eden amca Hasan Akça, şöyle devam etti:

"Önce yeğenimin kaza kurşunu ile vurularak şehit olduğunu öğrendik. Daha sonra Şırnak'ta birlikte görev yaptığı üst düzey komutanları cenazeyi teslim etmek için geldi. Bunun bir intihar olayı olduğunu, tabancayla kendini vurduğunu, tabancanın bir komutanına ait olduğunu söylediler.

Biz buna inanmadık, çekincelerimizi söylerken o an bir telefon geldi. Bu konuşmayı Şırnak'tan gelen komutanlar da duydu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Vatan için savaştırdığımız çocuğumuzun intihar görüntüsü verilerek cenazesinin gönderilmesini hiçbir vicdan kabul etmez.

Biz savcılığa ve emniyet müdürlüğüne gerekli müracaatlarımızı yaptık. Belki sonuç çıkmayabilir, önemli olan kafadaki soru işaretlerini bitirmek. Sonuçta bir hukuk devletiyiz, demokrasi için savaşıyoruz. Emin olmak için başvurmalarımızı yaptık. Soruşturma ile ilgili hiçbir bilgi alamadık.

Yeğenim çok cesur bir çocuktu. Haksızlığa dayanamazdı. Haksızlığa karşı komutanları da olsa mutlaka tepkisini koyabilecek bir yapıdaydı. Gözünü budaktan sakınmayacak biriydi. Kendisini vurma gibi düşüncesi olacak biri kesinlikle değildi. Sokakta gördüğüm herkes dahil, emniyetteki polis arkadaşlar tarafından da sevilen bir kişiliğe sahipti."

Otopsi yapıldı

Bu arada bugün öğle saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilen şehit er İsmail Akça'nın cenazesine, İzmir ve Kuşadası savcılıkları arasındaki telefon görüşmeleri sonrasında otopsi yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren otopsinin ardından şehit er İsmail Akça'nın cenazesi, Kuşadası'nden gelen asker ve polislere teslim edildi.

Şehit askerin yapılan ilk incelemede, ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak Akça'nın, intihar mı ettiği, silahla oynarken kendisini kazayla mı vurduğu, yoksa başka biri tarafından açılan ateş sonucu mu öldüğünün belirlenmesine çalışılacağı, vücudundan parça da alındığı bildirildi.

Şehit askerin Şırnak'da bulunan askeri kıyafetlerinin ve silahtaki kraminal incelemenin yanı sıra, vücudundan alınan parçalara yapılacak olan tetkiklerle nasıl vurulduğuna cevap aranacağı açıklandı.