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Yetenek Sizsiniz programıyla ünlenen İsmail kaza kurşunuyla şehit oldu

25 yaşındaki genç dansçı askerliğini yaptığı Şırnak'ta kaza kurşunuyla şehit oldu

01 Aralık 2012 16:51

Geçtiğimiz sezon  'Yeteknek sizsiniz' programına katılan ve  danslarıyla beğeni toplayan  25 yaşındaki İsmail Akça, vatani görevini yaptığı Şırnak’ta terhisine 61 gün kala kaza kurşunuyla şehit oldu.

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde yaşayan Akça'nın ailesine oğullarının şehit olduğu haberini  Kuşadası Garnizon Komutanlığı yetkilileri dün (30 Kasım 2012) akşam eve gelerek verdi. Bu sırada 112 ekipleri evin önünde bekletildi. Aileye İsmail Akça’nın çatışmada değil, kaza kurşunuyla şehit olduğunu anlatıldı. Kuşadası Kaymakamı Mustafa Ayhan, Garnizon Komutanı Ferhat Aslan, Emniyet Müdürü Olcay Yakup İnankur, şehit ailesini ziyaret ederek 'başsağlığı' diledi.   

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