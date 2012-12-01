Yetenek Sizsiniz programıyla ünlenen İsmail kaza kurşunuyla şehit oldu

Geçtiğimiz sezon 'Yeteknek sizsiniz' programına katılan ve danslarıyla beğeni toplayan 25 yaşındaki İsmail Akça, vatani görevini yaptığı Şırnak’ta terhisine 61 gün kala kaza kurşunuyla şehit oldu.

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde yaşayan Akça'nın ailesine oğullarının şehit olduğu haberini Kuşadası Garnizon Komutanlığı yetkilileri dün (30 Kasım 2012) akşam eve gelerek verdi. Bu sırada 112 ekipleri evin önünde bekletildi. Aileye İsmail Akça’nın çatışmada değil, kaza kurşunuyla şehit olduğunu anlatıldı. Kuşadası Kaymakamı Mustafa Ayhan, Garnizon Komutanı Ferhat Aslan, Emniyet Müdürü Olcay Yakup İnankur, şehit ailesini ziyaret ederek 'başsağlığı' diledi.