Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon belli oldu

Bu yıl beşinci sezonu gerçekleştirilen sevilen yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Yarışmanın birincisi ilizyon gösterileriyle beğeni toplayan Burak ve Kıvanç olurken 250 bin liralık büyük ödülün de sahibi oldu.

Finalistlerden biri zeka küpü şovlarıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan Emre Erdin olurken, diğer finalist ise illüzyon şovlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen Burak ve Kıvanç ikilisi oldu.

Ön elemeyi 306 yarışmacının geçtiği, ikinci turda her 14 yarışmacıdan 4 tanesinin seyirci oyuyla üst tura geçebildiği Yetenek Sizisiniz Türkiye'de yarı finalde ise yine her 14 yarışmacıdan bu kez 3 tanesi yarı finale çıkabildi.

Yarışmanın finalinde en çok SMS oyu ile Beyoğlu birinci noter vekili Feryal Alkan'ın onayladığı sonuçlara göre ilk ikiye girip oylama hakkı kazanan birinci finalist Emre Erdin olurken ikinci finalist ise ilizyonist Burak ve Kıvanç oldu.