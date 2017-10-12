T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yetenek Sizsiniz jürisinde kimler olacak?

Yetenek Sizsiniz Türkiye ilk olarak 2009 yılında ekranlarda yerini aldı

12 Ekim 2017 04:28

Yakın zamanda izleyiciyle buluşacak olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri kadrosunda Acun Ilıcalı, Eser Yenenler'e yer vermedi.

48 yaşındaki yapımcı ve sunucunun eski jüri kadrosuna geri döneceği iddia edildi. Buna göre jüri koltuğunda ilk sezon kadrosunda olduğu gibi Ali Tarhan, Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı oturacak.

Yarışmanın sunuculuğunu ise geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Alp Kırşan'ın yapması bekleniyor.

İlk olarak 2009 yılında ekranlara gelen Yetenek Sizsiniz Türkiye kadrosunda Sergen Yalçın, Murat Boz, Seda Bakan, Eser Yenerler, Özgü Namal gibi farklı isimler oturmuştu.

 

ETİKETLER

yetenek sizsiniz türkiyejürimurat bozeser yenenleracun ılıcalıali tarhanhülya avşar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24