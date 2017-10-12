Yetenek Sizsiniz jürisinde kimler olacak?

Yakın zamanda izleyiciyle buluşacak olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri kadrosunda Acun Ilıcalı, Eser Yenenler'e yer vermedi.

48 yaşındaki yapımcı ve sunucunun eski jüri kadrosuna geri döneceği iddia edildi. Buna göre jüri koltuğunda ilk sezon kadrosunda olduğu gibi Ali Tarhan, Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı oturacak.

Yarışmanın sunuculuğunu ise geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Alp Kırşan'ın yapması bekleniyor.

İlk olarak 2009 yılında ekranlara gelen Yetenek Sizsiniz Türkiye kadrosunda Sergen Yalçın, Murat Boz, Seda Bakan, Eser Yenerler, Özgü Namal gibi farklı isimler oturmuştu.