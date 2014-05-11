'Yetenek Sizsiniz' finalisti 4 gündür kayıp

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde yaşayan ve 2010 yılında katıldığı bir televizyon kanalındaki 'Yetenek Sizsiniz' isimli yarışmada finale kadar yükselme başarısı gösteren, çevresinde 'Fırıldak Mustafa' olarak tanınan Mustafa Erden’den haber alınamıyor. Geçimini çöplerden hurda toplayarak sağlayan ilkokul mezunu 38 yaşındaki Mustafa Erden'e, 4 gündür ulaşamayan yakınları savcılık ve polise kayıp başvurusunda bulundu.

Mehmet Yenen’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, geçimini çöplerden hurda toplayarak sağlayan ilkokul mezunu Mustafa Erden, geçen 6 Mayıs'ta, bir işi olduğunu söyleyip, saat 18.00 sıralarında Kekliktepe Mahallesi, İsmail Hakkı Yıldırım Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Gözlerini kendi ekseni etrafından fırıldak gibi çevirdiği ve bir plastik leğen içerisinde iki madeni parayı ters yönde saatlerce döndürebildiği için çevresi tarafından 'Fırıldak Mustafa' olarak tanınan oğullarının gece boyunca eve gelmemesi üzerine baba Mehmet Erden gidebileceği yerlere bakmasına rağmen oğluna ulaşamadı. Bekar olan oğlunun telefonlarına da haber vermemesi üzerine baba Erden, soluğu polis ve savcılıkta alarak kayıp, başvurusunda bulundu.

Dayısından 4 gündür haber alamadıklarını belirten Aygül Oturak, "Kendisini tüm Türkiye yarışma ve magazin programlarından tanır. Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Yetenek Sizsiziniz' programında finale kadar yükselmiş ve elenmişti. O dönemde matematik alanında kendisine sorulan zor sorulara anında cevap verebilmesi ve zekası nedeniyle 'Yağmur Adam' lakabı takılmıştı. Cep telefonuna dört gündür cevap vermiyor. Dayımı gören ve yerini bilenlerden Simav Belediyesi'nin 0 274 513 70 06 numaralı (10 hatlı) telefonuna haber vermelerini bekliyoruz" dedi.