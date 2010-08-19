Yetenek sınavında bayıldılar!

T24- Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına giren kız ve erkek öğrenciler, bin ve 2 bin metre koşularının ardından baygınlık geçirerek yere yığıldı. Baygınlık geçiren öğrencilerden bazıları, velileri tarafından yüzlerine ve başlarına su dökülerek kendilerine getirilmeye çalışıldı, bazıları da ambulanslara götürülerek ayıltıldı.

CBÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'ne 20'si kız toplam 50, spor yöneticiliği bölümü 1'inci öğretimine 12'si kız toplam 30, 2'nci öğretime 16'sı kız toplam 40 öğrencinin alınacağı BESYO'da yetenek sınavları yapılmaya başlandı. Vatan gazetesinin derlediği habere gör, başvuruda bulunan 483 öğrenci okulun spor salonunda jimnastik, futbol, basketbol, hentbol ve voleybol seçmelerine girmeye başladı. Öğrenciler buradaki seçmelerin ardından üniversitenin stadında önce 60 metre hız koşusu yaptı. Ardından da kız öğrenciler bin, erkek öğrenciler 2 bin metre koşusuna katıldı. 08.00- 11.00 saatleri arasında yapılan yetenek sınavı sırasında hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması koşan öğrencileri zor durumda bıraktı. Koşulara katılan öğrencilerin çoğu bitiş çizgisini geçtikten sonra yere yığıldı. Baygınlık geçiren öğrencilerden bazıları, velileri tarafından yüzlerine ve başlarına su dökülerek kendilerine getirilmeye çalışıldı, bazıları da ambulanslara götürülerek ayıltıldı.



BESYO Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr Mete Yazıcı, aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl sınavları 08.00- 11.00 ve 17.00- 21.00 saatleri arasında yapmayı planladıklarını belirterek, “Ancak yine de aşırı sıcaklar öğrencileri zor durumda bıraktı” dedi.