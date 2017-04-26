T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeteneğini de ismi de aynı; 6 yaşındaki Zeybek, oynayarak ünlü oldu

Kazım, oyunda en sevdiği duruşun kartal hareketi olduğunu söyledi

26 Nisan 2017 15:18

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Kazım Zeybek Şenol'un zeybek oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca hızla yayıldı ve kısa sürede ünlü oldu. Kazım'ın babası Mustafa Şenol ise, "Kazım'ın ismini doğduğunda Zeybek koymuştuk. Allah ismine göre yetenek verdi" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre zeybek oynamaya 1.5 yaşında daha altı bezlenirken telefonda izlediği videolarla başlayan Kazım, oyunda en sevdiği duruşun kartal hareketi olduğunu söyledi. Menemen'de yaşayan Kazım Zeybek Şenol, henüz anaokuluna gidiyor.

Annesi Özlem Şenol'un anlattığına göre 1,5 yaşından itibaren evde izlediği videolarla zeybek oynamaya başlayan Kazım, yaklaşık 2 yıldır da Menemen Kültür ve Halk Oyunları Derneği'nde ders alıyor. Dernek bünyesinde oluşturulan halk oyunları ekibi ile çeşitli gösterilere çıkan Kazım, zeybek oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede üne kavuştu.

"108 kişilik gösteride Kazım kendisini gösterdi"

Kazım'ın eğitmeni Kadir Şener, Menemen'deki ilk öğrencisinin Kazım olduğunu belirterek, "Başlarken çok büyük bir beklentimiz yoktu. İlk gösterisini Kuşadası'nda Koca Arap Zeybeği ile yaptı. O kadar iyi oynadı ki onun bir şeyler yapabileceğinin farkına baktık. En sonunda 108 kişilik gösteride Kazım kendisini gösterdi. Hepimiz gururluyuz" dedi. Kazım'ın 4 yaşında dernekte eğitim almaya başladığını belirten Şener, "Zeybek için başlama yaşı çocuktan çocuğa değişir. Dansın belirli bir altyapısı olması gerekiyor. Bacak kaslarının, kol kaslarının güçlü olması gerekiyor, müzik ve ritim algısının güçlü olması gerekiyor. Kazım'da müzik ve ritim algısı yüksekti, hareket algısı da 6 ay sonra gelişmeye başladı" dedi. 

Kazım'ın annesi Özlem Şenol, "Oğlumu izlerken çok gururlanıyoruz. Menemen Kültür ve Halk Oyunları Derneği'ne götürdük orada hocalarımız keşfetti" dedi. Kazım'ın babası Mustafa Şenol ise, "Kazım'ın ismini doğduğunda Zeybek koymuştuk. Allah ismine göre yetenek verdi. Gurur duyuyoruz. İnşallah ilerletmesini istiyorum, bırakmasını istemiyorum. Büyüyünce kendisi de öğrenciler yetiştirir" diye konuştu.

Ablası Selen de Kazım'ı izlemeyi sevdiğini belirterek, "Kazım çok güzel zeybek oynuyor. Bütün aile onu izliyor. Kardeşim böyle güzel zeybek oynayınca gururlanıyoruz. Bazen benim de bildiğim yerlerde birlikte oynuyoruz evde" dedi.

ETİKETLER

ZeybekKazım ŞenolefeİzmirMenemen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24