Yeteneğini de ismi de aynı; 6 yaşındaki Zeybek, oynayarak ünlü oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Kazım Zeybek Şenol'un zeybek oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca hızla yayıldı ve kısa sürede ünlü oldu. Kazım'ın babası Mustafa Şenol ise, "Kazım'ın ismini doğduğunda Zeybek koymuştuk. Allah ismine göre yetenek verdi" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre zeybek oynamaya 1.5 yaşında daha altı bezlenirken telefonda izlediği videolarla başlayan Kazım, oyunda en sevdiği duruşun kartal hareketi olduğunu söyledi. Menemen'de yaşayan Kazım Zeybek Şenol, henüz anaokuluna gidiyor.

Annesi Özlem Şenol'un anlattığına göre 1,5 yaşından itibaren evde izlediği videolarla zeybek oynamaya başlayan Kazım, yaklaşık 2 yıldır da Menemen Kültür ve Halk Oyunları Derneği'nde ders alıyor. Dernek bünyesinde oluşturulan halk oyunları ekibi ile çeşitli gösterilere çıkan Kazım, zeybek oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede üne kavuştu.

"108 kişilik gösteride Kazım kendisini gösterdi"

Kazım'ın eğitmeni Kadir Şener, Menemen'deki ilk öğrencisinin Kazım olduğunu belirterek, "Başlarken çok büyük bir beklentimiz yoktu. İlk gösterisini Kuşadası'nda Koca Arap Zeybeği ile yaptı. O kadar iyi oynadı ki onun bir şeyler yapabileceğinin farkına baktık. En sonunda 108 kişilik gösteride Kazım kendisini gösterdi. Hepimiz gururluyuz" dedi. Kazım'ın 4 yaşında dernekte eğitim almaya başladığını belirten Şener, "Zeybek için başlama yaşı çocuktan çocuğa değişir. Dansın belirli bir altyapısı olması gerekiyor. Bacak kaslarının, kol kaslarının güçlü olması gerekiyor, müzik ve ritim algısının güçlü olması gerekiyor. Kazım'da müzik ve ritim algısı yüksekti, hareket algısı da 6 ay sonra gelişmeye başladı" dedi.

Kazım'ın annesi Özlem Şenol, "Oğlumu izlerken çok gururlanıyoruz. Menemen Kültür ve Halk Oyunları Derneği'ne götürdük orada hocalarımız keşfetti" dedi. Kazım'ın babası Mustafa Şenol ise, "Kazım'ın ismini doğduğunda Zeybek koymuştuk. Allah ismine göre yetenek verdi. Gurur duyuyoruz. İnşallah ilerletmesini istiyorum, bırakmasını istemiyorum. Büyüyünce kendisi de öğrenciler yetiştirir" diye konuştu.

Ablası Selen de Kazım'ı izlemeyi sevdiğini belirterek, "Kazım çok güzel zeybek oynuyor. Bütün aile onu izliyor. Kardeşim böyle güzel zeybek oynayınca gururlanıyoruz. Bazen benim de bildiğim yerlerde birlikte oynuyoruz evde" dedi.