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Kültür-Sanat

Yeşim Ustaoğlu'nun 'Tereddüt'üne Batum'dan iki ödül

'Tereddüt' İstanbul Film Festivali Altın Lale Yarışması'nda 3 ödül birden kazanmıştı

25 Eylül 2017 18:19

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun ulusal ve uluslararası alanda eleştirmenlerden büyük övgü alan son filmi “Tereddüt”, bu yıl 12’ncisi gerçekleşen ve dün sona eren Batum Uluslararası Arthouse Film Festivali’nde iki ödülün sahibi oldu.

Jüri başkanlığını İranlı yönetmen Mohsen Makhmalbaf’ın yaptığı uluslararası yarışma bölümünde “En İyi Yönetmen Ödülü” Yeşim Ustaoğlu’na, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” de Ecem Uzun’a verildi.

İstanbul Film Festivali’nin Altın Lale Ulusal Yarışması’nda En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Müzik Ödülü’nü kazanan “Tereddüt”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nden FIPRESCI Ödülü ile Genç Cadı Ödülü’nü, Bilkent Sinefest’ten En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Sofya Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü’nü, Uluslararası Kerala Film Festivali’nden En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini, Uluslararası Hayfa Film Festivali’nden de Jüri Özel Ödülü’nü almıştı.

"Tereddüt", Uluslararası Antalya Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma’sından ise “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu”, Ulusal Yarışma bölümünden de “Film-Yön Derneği En İyi Yönetmen” ve “En İyi Kadın Oyuncu” dallarında ödüllerle dönmüştü.

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